Genç milliler İstanbul'da birinci oldu - 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'yı lider tamamladı



İSTANBUL (AA) - 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'da birinci oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada Litvanya'yı 6-2, Arnavutluk'u 1-0 yenen ay-yıldızlı ekip, son maçında Belarus ile karşılaştı. Milli takım, 40. dakikada Umut Yaşar Keçeci'nin kaydettiği golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Turnuvanın diğer karşılaşmasında Arnavutluk, Litvanya'yı 3-0 yendi. Bu sonuçların ardından 15 Yaş Altı Milli Takımı, Uluslararası Dörtlü Turnuva'yı lider olarak tamamladı.



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