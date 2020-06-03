Genç kız, istediği ayakkabıyı almadı diye annesini merdivenlerden itti

Sosyal medyada paylaşılan bir video yok artık dedirtti. İddiaya göre, videodaki genç kız, annesini istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenlerden itti. Yere kapaklanan kadın gözyaşları içinde kalırken kızı da sinirli bir şekilde bağırıp çağırmaya devam etti. Mağazanın bir başka müşterisi tarafından o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.