Genç kız, istediği ayakkabıyı almadı diye annesini merdivenlerden itti
Sosyal medyada yayınlanan bu videoyu kısa zamanda binlerce kişi izledi. İddiaya göre bir ayakkabı mağazasından istediği ayakkabıyı annesine aldıramayan genç kız sinir krizi geçirerek kadını merdivenlerden itti. O anlar böyle görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan bir video yok artık dedirtti. İddiaya göre, videodaki genç kız, annesini istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenlerden itti. Yere kapaklanan kadın gözyaşları içinde kalırken kızı da sinirli bir şekilde bağırıp çağırmaya devam etti. Mağazanın bir başka müşterisi tarafından o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.