  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Genç kız, istediği ayakkabıyı almadı diye annesini merdivenlerden itti

Sosyal medyada yayınlanan bu videoyu kısa zamanda binlerce kişi izledi. İddiaya göre bir ayakkabı mağazasından istediği ayakkabıyı annesine aldıramayan genç kız sinir krizi geçirerek kadını merdivenlerden itti. O anlar böyle görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:01:00 -

Sosyal medyada paylaşılan bir video yok artık dedirtti. İddiaya göre, videodaki genç kız, annesini istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenlerden itti. Yere kapaklanan kadın gözyaşları içinde kalırken kızı da sinirli bir şekilde bağırıp çağırmaya devam etti. Mağazanın bir başka müşterisi tarafından o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı