  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Felaket tellalı Cem Davran yine sahnede: Her şey daha kötü olacak

AK Parti'den seferberlik çağrısı

Rus uzmandan çarpıcı Türkiye açıklaması: Örnek teşkil ediyor

Savaş uçakları dev projenin üzerinde alçak uçuş yapıyor! Kritik açıklama

yeniakit.com.tr’ye konuşan Dr. Barış Adıbelli: 100 tane Mısır’ı bir araya getirseniz İsrail için bir Türkiye etmez

İYİ Parti önünde toplanan LGBT'li sapkınlardan 'özel' teşekkür!

Aydın Doğan'dan sonra Demirören de Hürriyet'teki erimeyi durduramadı: 2020'yi 80 milyon zararla kapattılar!

Demirtaş'ın dilinin altındaki baklaya işaret etti! Ahmet Hakan'dan dikkat çeken sözler

Süveyş kanalını kapatan geminin sahibinin cezası belli oldu!

Arap koalisyonundan açıklama! Balistik füze imha edildi
Aktüel Genç kadına araç içinde dayak iddiasına tutuklama
Aktüel

Genç kadına araç içinde dayak iddiasına tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde, eski sevgilisi tarafından darbedildiğini sosyal medyada paylaşan genç kadının, tehdit edildiğine dair şikayeti üzerine eski erkek arkadaşı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 00:53:00 -
Genç kadına araç içinde dayak iddiasına tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde, eski sevgilisi tarafından darbedildiğini sosyal medyada paylaşan genç kadının, tehdit edildiğine dair şikayeti üzerine eski erkek arkadaşı tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı darbedildiğini sosyal medyada fotoğraflarıyla paylaşan 24 yaşındaki Beyza Yurttaş'ın bazı medya organlarında gündeme gelmesi üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine gözaltına alınan B.Y. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, olayın şüpheli B.Y'nin 31 Mart 2021 günü saat 23.20 sıralarında yanında bulunan suça sürüklenen çocuk G.K. ile Avsallar Mahallesi'nde müşteki B.Y'yi zor kullanarak idaresindeki araca bindirmesiyle başladığını bildirdi.

Şüphelinin daha sonra müştekiyi araç içinde darbederek zorla alıkoyduğu betirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan doktor raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde kasten yaraladığı müştekinin, cep telefonu kırılarak zarar verilmiştir. Ardından Konaklı Mahallesi'ne geldiklerinde B.Y. araçtan indirilmiş ve şüpheli de olay yerinden uzaklaşmıştır.

Müştekinin şikayeti üzerine 1 Nisan 2021 tarihinde gözaltına alınan şüpheli B.Y. 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Birden Fazla Kişiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması yönündeki kararına, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan itiraz üzerine yakalanan şüpheli hakkında, sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verilmiştir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaş uçakları dev projenin üzerinde alçak uçuş yapıyor! Kritik açıklama
Dünya

Savaş uçakları dev projenin üzerinde alçak uçuş yapıyor! Kritik açıklama

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG, inşaatın sürdürüldüğü alanlarda askeri gemi, uçak, helikopte..
CHP ziyaretinde duvardaki Mahmud Efendi tablosu dikkat çekti
Siyaset

CHP ziyaretinde duvardaki Mahmud Efendi tablosu dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mahruze teyzeye gerçekleştirdiği ziyaret esnasında duvarda asılı dura..
Altın ve dolar için çarpıcı tahmin! ‘Mutlaka’ dedi ve ekledi: Fırsat var
Ekonomi

Altın ve dolar için çarpıcı tahmin! ‘Mutlaka’ dedi ve ekledi: Fırsat var

Stratejist Cüneyt Paksoy, altın ve dolar fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay