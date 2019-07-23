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Genç Kadın Güreş Milli Takımı Yalova'da kampa girdi

- Milliler, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası öncesi Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdürecek

23 Temmuz 2019 Salı 14:40
Genç Kadın Güreş Milli Takımı Yalova'da kampa girdi


YALOVA (AA) - Genç Kadın Güreş Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası öncesinde Yalova'da kampa girdi.

Estonya'nın başkenti Tallin'de 12-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Gençler Güreş Şampiyonası için Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda kampa giren milli takım, 11 Ağustos'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

Kampın teknik direktörlüğünü Yalova'dan Murat Gençtürk üstlenirken, antrenör olarak ise Erdem Yiğit, Volkan Sultansuyu, İrfan Karslı ve Elif Yılmaz görev alıyor.

Gençtürk, şampiyonada tüm sıkletlerdeki madalyaları almak istediklerini belirterek, "İlk etabımızın ardından ikinci etap çalışmalarımızı da Yalova'da gerçekleştirmiştik. İkinci etabımıza da başladık. Sıkı bir kamp dönemi geçireceğiz. Günde çift antrenmanla çalışmalarımızı 11 Ağustos'a kadar Yalova'da sürdürüp ardından Estonya'ya geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon da hazırlıklarını sürdüren Genç Kadınlar Güreş Milli Takımı'nın kampına ziyarette bulundu.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kampta yer alan sporcular şunlar:

Mehtap Gültekin, Sinem Köroğlu, Özge Fındıkçı Elmas Çelik, Merve Pul, Kadriye Aksoy, Yağmur Çakmak, Gamzenur Adakan, Şule Kabak, Cansu Aksoy, Nurife Duman, Zehra Demirhan, Rahime Arı, Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu ve Vahidenur Gök.


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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:40
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