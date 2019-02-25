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Genç kadın futbol hakemi Özge Kanbay vefat etti

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:44
Genç kadın futbol hakemi Özge Kanbay vefat etti


İSTANBUL (AA) - Genç kadın futbol hakemi Özge Kanbay (22) hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Kadın bölgesel hakemimiz Özge Kanbay'ın yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Özge Kanbay'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve hakem camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Özge Kanbay'ın cenazesinin yarın Manisa Hatuniye Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:44
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