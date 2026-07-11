Genç İDSB’den Akit'e ziyaret

MEHMET YILMAZ İSTANBUL

Genç İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Ceyhun Taha Demirkol, Başkan Danışmanı Hasan Ustaosmanoğlu ve Pakistan’dan Genç İDSB Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Zubeir Mir, Akit Medya Grubu’nu ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. İslam dünyasının gündeminin ele alındığı ziyarette Genç İDSB’nin Türkiye’de ve uluslararası alanda yürüttüğü faaliyetleri ve gelecek dönem stratejileri konuşuldu. Özellikle gençlerin çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirilmesi, medya okuryazarlığının güçlendirilmesi ve dijital iletişim alanında yürütülen çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Eylül ayında planlanan Genç İDSB Medya Zirvesi de gündeme geldi. Zirvenin hedefleri, ulusal ve uluslararası katılım yapısı, gençlerin medya alanındaki üretim süreçlerine daha aktif katılımını sağlayacak programlar ve olası iş birlikleri değerlendirilirken, organizasyonun İslam dünyasındaki genç medya profesyonelleri arasında güçlü bir iletişim ağı oluşturmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.