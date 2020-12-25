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Aktüel "Genç Gönüllü Eller" depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürdü
Aktüel

"Genç Gönüllü Eller" depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-25 19:23:09 -
"Genç Gönüllü Eller" depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürdü

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının gönüllü gençleri, "Genç Gönüllü Eller" projesi kapsamında hazırladıkları hediyeleri, İzmir depreminden etkilenen çocuklara dağıttı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün koordinesinde faaliyet gösteren Okmeydanı Gençlik Merkezi'nin Gençlik liderleri ve gönüllü gençleri, bir tekstil atölyesinin de desteğiyle İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için keçeden hediyelik ürün ve oyuncaklar hazırladı.

"Genç Gönüllü Eller" projesi kapsamında uğraş veren gençler, hediyelik eşya ve oyuncakları, 2 hafta boyunca sokağa çıkma vakitleri olan 13.00 ila 16.00 saatleri arasında üretti.

Hazırlanan hediyeler 21 ve 22 Aralık'ta gençlik liderleri ve İzmir’deki Gençlik Merkezleri koordinasyonunda çocuklara dağıtıldı.


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