Genç girişimcilere müjde! Müteşebbislere 30 milyon liralık destek geliyor

Akit Ekonomi

Karadeniz Vakfı tarafından düzenlenen ‘Teknoloji, Gençlik ve Geleceğimiz’ başlıklı etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, girişimcilik ekosistemini geliştirmek için her adımı attıklarını belirtti.

175 milyon liralık teşvik

Varank, 7 yıldır aralıksız sürdürdükleri TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) aracılığıyla yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip müteşebbis adaylarına yardımcı olduklarını aktardı. Söz konusu programla bugüne kadar 175 milyon lira destek sağladıklarına işaret eden Varank, şunları söyledi: “Bu önemli adımımızla bin 94 başarılı firmanın kurulmasına ön ayak olduk. En son çağrısını geçtiğimiz ay sonuçlandırdığımız BİGG’le 146 genç girişimcimize daha 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği sağladık. Bu yılın ilk çağrısına 10 Haziran itibarıyla çıktık. Çağrı hala açık. Yılın ilk çağrısı için bütçemiz 30 milyon lira. Bunu da genç girişimcilerimize dağıtmış olacağız.”

Varank, KOSGEB aracılığıyla son 10 yılda kendi işini kuran 50 binden fazla girişimciye bir milyar 600 milyon lira destek sağladıklarını; 18-29 yaş arasındaki 13 bin genç girişimciye yaklaşık 250 milyon lira katkıda bulunduklarını da açıkladı.

Türkiye’yi ulaştırmadan sağlığa, eğitimden sanayiye her alanda ileriye götürdüklerini vurgulayan Varank, son asırdaki en büyük atılımların AK Parti döneminde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Son 17 yılda yapılan önemli icraatlardan ve hayata geçirilen büyük projelerden bahseden Varank, bu dönemde yaşananların en iyi şekilde irdelenmesi gerektiğini savundu.

Yıldırım müthiş projeler açıkladı

Varank, 23 Haziran seçimleri için AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın müthiş projeler açıkladığına dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Her biri kendi alanında Türkiye’nin en büyük projeleri olmaya aday. Ama dönüp diğer adaya baktığınızda önceliği başka şeyler olan bir profil görüyorsunuz. Herkese mavi boncuk dağıtmayı, olmadığı gibi görünmeyi siyaset sanan bir anlayışla karşı karşıyayız. Yani bir yanda sentetik bir aday varken, diğer yanda Türkiye’nin mega projelerine imza atmış organik bir aday var. 31 Mart’tan bu yana yaşanan süreci milletimiz çok iyi görüyor. CHP adayının yüzündeki makyaj akmaya başladı.”

Yıldırım’ın hayata geçirdiği projeleri de sıralayan Varank, sözlerini şöyle tamamladı: “Bütün mega yatırımlarda, dev eserlerde imzası olan Binali Bey’in belediye başkanlığı döneminde İstanbul’da yeni bir döneme gireceğiz. Önemli hizmetlere yenileri eklenecek. Hiç kuşkusuz Binali Bey tecrübesiyle, beyefendi kimliğiyle, iş bitiriciliğiyle İstanbul’u örnek gösterilen metropoller arasına sokacak.”