Genç çiftçilere akademik eğitim

Gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, belli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilincini kazandırmak üzere Ziraat Bankası ve Ankara Üniversitesi tarafından geliştirilen Genç Çiftçi Akademisi’nin İmza Töreni Ankara’da yapıldı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, şunları söyledi: “Biz hem ülkemizin hem de ülke tarımının bugününe ve geleceğine inanıyor ve güveniyoruz. Tarımda sürdürülebilir büyüme ve gelişmeyi sağlamak için eğitimin önemini biliyoruz. Bugün başlatacağımız Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi ile tarım sektöründe kendi işini kurmayı ya da ücretli olarak çalışmayı düşünen ya da halen bu alanda çalışan gençlerimize eğitim alma imkanı vererek, geleceğin tohumlarını atıyoruz.”