"Genç Çiftçi Projesi" sayesinde köyüne dönen kadın siparişlere yetişemiyor

Trabzon'un Of ilçesinde, döndüğü köyünde hibe 3 büyükbaş hayvanla besiciliğe başlayan ve zamanla sayıyı 20'ye çıkaran Esra Çakır, sattığı süt ürünleriyle geçimini sağlıyor - Esra Çakır: - "Kadınlarımız her zaman ayaklarının üzerinde dursun. Hiçbir zaman 'Elimden bir şey gelmiyor' diye bir bahane yoktur. Türkiye'min kadınlarının elinden her iş gelir, isteseler her şeyi yaparlar"