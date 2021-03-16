  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Genç Birikim’in 225. sayısı çıktı
Kültür - Sanat

Genç Birikim’in 225. sayısı çıktı

Olayları, İslamî bakış açısıyla analiz eden ve okuyucularına aktaran Genç Birikim dergisinin Mart 2021 tarihli 225. sayısı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 13:29:00 -
Genç Birikim’in 225. sayısı çıktı

Levent Sonat

Araştırmacı-Yazar Ali KAÇAR, “Türkiye’nin Kuşatılması ve ABD?” başlıklı yazısında; ABD’nin, bu çevreleme faaliyetinin sebebleri üzerinde durmuş ve Türkiye’nin kuşatılması ile ilgili çarpıcı örnekler vermiş.Dergide bu ay, dosya konusu olarak “davet” seçilmiş. Haydar ÖZALP, “Davetçinin Niyeti, Davetteki İstikametidir” başlıklı yazısında; neye davet ettiğini bilmenin, davetin anlamının, okumanın, düşünmenin ve yaşamanın üzerinde durmuş.
İletişim için: 0312.229 67 18

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı: O ülkeyle savaşmak istemiyoruz
Dünya

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı: O ülkeyle savaşmak istemiyoruz

İran ile yaşanan gerilim hakkında açıklamalarda bulunan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, ülkesinin İra..
Adana'da ilginç olay! Genç kız birini öldürdüğünü polisten öğrendi
Yerel

Adana'da ilginç olay! Genç kız birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Adana'da 320 promil alkollü olan bir kişi, caddeden geçen otomobilin aynasına çarpınca hayatını kaybetti. Tabelaya çarptığını düşünerek yolu..
İsrail’i korku sardı! 'Füzelerle vurulabiliriz'
Dünya

İsrail’i korku sardı! 'Füzelerle vurulabiliriz'

İsrail'in son dönemde sürekli olarak karasularına girdiği Lübnan'da sessizlik devam ediyor. Tel-Aviv yönetimi, Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay