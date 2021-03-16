Genç Birikim’in 225. sayısı çıktı

Levent Sonat



Araştırmacı-Yazar Ali KAÇAR, “Türkiye’nin Kuşatılması ve ABD?” başlıklı yazısında; ABD’nin, bu çevreleme faaliyetinin sebebleri üzerinde durmuş ve Türkiye’nin kuşatılması ile ilgili çarpıcı örnekler vermiş.Dergide bu ay, dosya konusu olarak “davet” seçilmiş. Haydar ÖZALP, “Davetçinin Niyeti, Davetteki İstikametidir” başlıklı yazısında; neye davet ettiğini bilmenin, davetin anlamının, okumanın, düşünmenin ve yaşamanın üzerinde durmuş.

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