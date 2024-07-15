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Kültür - Sanat Genç Birikim dergisinin Temmuz 2024 (265'inci) sayısı çıktı...
Kültür - Sanat

Genç Birikim dergisinin Temmuz 2024 (265'inci) sayısı çıktı...

Yeniakit Publisher
2024-07-15 13:33:00 -
Genç Birikim dergisinin Temmuz 2024 (265'inci) sayısı çıktı...

Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim dergisinin Temmuz 2024 (265'inci) sayısı çıktı.

Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim dergisinin Temmuz 2024 (265'inci) sayısı çıktı.
Bu sayıda, araştırmacı-yazar Ali Kaçar, “Kürecik Radar Üssü Neden Hâlâ Açık?” başlıklı yazısında; Radar Üssünün gerçekte İsrail’i korumak için inşaa edildiğini ve İran’dan Siyonist İsrail’e fırlatılan füzelerin engellenmesinin de bunu açıkça ortaya koyduğunu dile getirmiş.
Bu ay dosya konusu, “İbadet, Huşu ve Kulluk Şuuru” olarak belirlenmiş. Erdal Tuğrul, Mehmet Can Giyik, Rüveyde Bera Pala, Sercan Akbayrak, Sümeyye Demirci ve Taşkın Önel konuyu değişik açılardan değerlendirmişler.
Ayrıca Emrah Doğru’nun “Namazın Müslümanlar Arasındaki Değeri”, Mümine Karakuşoğlu’nun “Kurbiyet ve Teslimiyet Nişanesi: Kurban”, Sümeyye Demirci’nin “İmanın Semeresi” başlıklı yazıları, Ali Kaçar’ın, önceki sayılardan devam eden “Kıbrıs’ta Siyonist İşgal” başlığını taşıyan makalesinin dördüncü bölümü, Genç Birikim Mezunları’nın organize ettiği “Modern Çağda Gençliğin İnanç Sorunları” başlıklı paneldeki Abdulkadir Bilmez’in “Modern Çağda Gençliğin İnanç Sorunlarına Yönelik Çözümler” başlıklı konuşma metni, Taşkın Önel’in “Herif Ne Yapsın?” başlıklı şiiri ve İsmail Ceylan’ın “Norveç'in En Büyük Özel Emeklilik Fonu Olan KLP, Caterpillar'la Yollarını Ayırdı” başlıklı çevirisi dergide yer almış.
Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor ve dergiye, yayın hayatında başarılar diliyoruz.

www.gencbirikim.net
[email protected]

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