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Kültür - Sanat Genç Birikim dergisinin Şubat 2023 (248’inci) sayısı çıktı!
Kültür - Sanat

Genç Birikim dergisinin Şubat 2023 (248’inci) sayısı çıktı!

Araştırmacı-yazar Ali Kaçar, “Kur’an-ı Kerim Hayat Kitabımızdır” başlıklı yazısında, Kur'an-ı Kerim'in hayatımızı bütünüyle kuşatan ilahi bir kitap olduğunu vurgulamış.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 14:43:00 -
Genç Birikim dergisinin Şubat 2023 (248’inci) sayısı çıktı!

Araştırmacı-yazar Ali Kaçar, “Kur’an-ı Kerim Hayat Kitabımızdır” başlıklı yazısında, Kur'an-ı Kerim'in hayatımızı bütünüyle kuşatan ilahi bir kitap olduğunu vurgulamış.

Bu ayki dosya konusu, “Müslümanlarda Gelenek ve Modernlik Algısı” olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde; Cevdet Öztürk, Dilek Bayar, Fatih Pala, İslam Doğubey, Haydar Özalp, Sümeyye Demirci ve Taşkın Önel konuyu değişik açılardan ele almışlar.

Ayrıca; Cefai Demirel’in “Rabbimiz Kendi Üzerine Rahmeti Yazdı”, Samet Sundu’nun “Beynin de Cinsiyeti Var”, Rüveyde Bera Pala’nın “Huzura El Açmak”, Yusuf Keleş’in “Anne Baba Hakkı”, Fatih Pala’nın 1995’te şehid edilen Filistinli komutan Fethi Şikaki üzerine kaleme aldığı “Milyon Milyon Neferin Komutanıydı Fethi Şikakî” başlıklı yazıları ile Ali Kaçar’ın, “Halife Vahdeddin ve Saltanatın Kaldırılması” başlıklı önceki sayılardan devam eden makalesinin beşinci ve son bölümü ve İsmail Ceylan’ın “Guantanamo'daki Dünya Kupası” başlıklı çevirisi yer almış.

Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor ve dergiye, yayın hayatında başarılar diliyoruz.
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www.gencbirikim.net
[email protected]

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