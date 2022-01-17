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Kültür - Sanat Genç Birikim bayilerde
Kültür - Sanat

Genç Birikim bayilerde

Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim dergisinin Ocak 2022 sayısı çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 10:14:00 -
Genç Birikim bayilerde

LEVENT SONAT

Araştırmacı-yazar Ali KAÇAR , “Taliban ve Uyuşturucu Baronları-I” başlıklı yazısında, Taliban’ın uyuşturucuyla mücadele etmesine rağmen Batının bunu neden görmek istemediğini değerlendirmiş. Bu ay, dosya konusu “ İslami Değişim/Dönüşüm Mücadelesinde Kadınların Rolü ve Önemi ” olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde yazarlarımız; Harun Akça, Taşkın Önel ve Fatih Pala, “İslam’da Kadının Rolünü” değişik açılardan ele almışlar.

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