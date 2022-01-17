Genç Birikim bayilerde
Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim dergisinin Ocak 2022 sayısı çıktı.
LEVENT SONAT
Araştırmacı-yazar Ali KAÇAR , “Taliban ve Uyuşturucu Baronları-I” başlıklı yazısında, Taliban’ın uyuşturucuyla mücadele etmesine rağmen Batının bunu neden görmek istemediğini değerlendirmiş. Bu ay, dosya konusu “ İslami Değişim/Dönüşüm Mücadelesinde Kadınların Rolü ve Önemi ” olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde yazarlarımız; Harun Akça, Taşkın Önel ve Fatih Pala, “İslam’da Kadının Rolünü” değişik açılardan ele almışlar.