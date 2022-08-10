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Siyaset 'Gemilerimiz limanda' diyordunuz, şimdi niye suspus oldunuz? ‘Üç kişiye bile inandırsak, kârdır’
Siyaset

'Gemilerimiz limanda' diyordunuz, şimdi niye suspus oldunuz? ‘Üç kişiye bile inandırsak, kârdır’

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“Gemilerimiz limanda” diyordunuz, şimdi niye suspus oldunuz?" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-08-10 11:37:00 -

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, muhalefetteki boş söylem ve çelişkileri köşesine taşıdı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İki aydır, CHP’li yöneticilerden, İyi Partililere kadar..

DEVA’lılardan, Gelecek Partililere kadar..

Hemen hepsinde, ağız birliği etmişçesine bir söylem vardı..

Kendileri de bu söyleme inanmıyorlardı ama..

Dillendiriyorlardı..

Neydi o söylem?

“ABD tarafından zılgıtı yiyen Türkiye, artık Akdeniz’de sondaj gemilerini görevlendirmiyor. Tamirat-bakım numarası ile, limana çekti, bekletiyor..”

Bir yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Hiç Cumhurbaşkanlığı makamındaki kişiye yakışıyor mu? ‘Eyyy ABD’ diyerek, dış politika oluşturulur mu?” diyorlar..

Bir yandan da..

“Eyy ABD” diye söze başlayan Cumhurbaşkanı’nın, ABD’den gelen istek üzerine, sondaj gemilerini limana çektiğini iddia ediyorlar.

Çelişki büyük..

Ama bunlarda utanma yok ki..

Ayak üstü on tane yalan söylüyorlar..

“Üç kişiye bile inandırsak, kârdır” diyorlar..

Söyledikleri yalan nasıl tescillendi?

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