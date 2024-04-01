Gelsin heykeller! 74 yıl sonra o bölgeler CHP'ye geçti

Türkiye, 2029'a kadar belediye başkanlığı yapacak isimleri belirlemek için dün sandık başına gitti. 61 milyonu aşkın seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu 2024 yerel seçimlerinde çok sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 37,47 oy oranı ile 1977 seçimlerinden 47 yıl sonra sandıktan birinci parti olarak çıktı. AK Parti ise yüzde 35,49 oy oranı ile kuruluşundan bu yana ilk defa ikinci parti oldu.

Yıllar sonra CHP'ye geçen belediyeler

31 Mart'ın sürpriz sonuçları sadece CHP'nin sandıktan 1. parti olarak çıkmasıyla kalmadı. Birçok ilde CHP uzun yıllar sonra yönetimi ele almaya hak kazandı. Sonucu en çok sürpriz olarak nitelendirilen illerden biri Balıkesir oldu. 1950'den bu yana CHP'nin kazanamadığı Balıkesir'de 74 yıl aradan sonra Ahmet Akın ile CHP yönetimi kurulacak.

74 yıl sonra CHP'ye geçen yerlerden biri de Antalya'nın Alanya ilçesi oldu. Alanya'da da CHP 74 yıl sonra yönetime geldi.

70 yıl sonra Kütahya'da CHP kazandı

Seçimde sürpriz bir diğer il de Kütahya olarak kayıtlara geçti. Kütahya da 70 yıl sonra CHP yönetimine geçti.

Bursa, Amasya, Adıyaman gibi bazı illerde de CHP 47 yıl sonra yönetimi almaya hak kazandı.

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Öte yandan sürprizlerle dolu 31 Mart seçimleri bazı illeri 30 yıl, bazı illeri ise 20 yıl sonra CHP'nin almasıyla sonuçlandı.

CHP'nin uzun yıllar sonra kazandığı belediyeler şu şekilde sıralanıyor:

74 yıl aradan sonra Balıkesir

74 yıl aradan sonra Alanya

70 yıl aradan sonra Kütahya

47 yıl aradan sonra Bursa

47 yıl aradan sonra Elbistan

47 yıl aradan sonra Amasya

47 yıl aradan sonra Adıyaman

35 yıl aradan sonra Kastamonu

30 yıl aradan sonra Şehitkamil

30 yıl aradan sonra Toroslar

30 yıl aradan sonra Üsküdar

20 yıl aradan sonra Denizli

20 yıl aradan sonra Beyoğlu

20 yıl aradan sonra Sapanca