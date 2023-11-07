Gelirinizin ne kadarı vergiye gidiyor?

Gelir elde etmeye başlayan herkes, kazancıyla orantılı olarak devlete vergi ödüyor. Farklı gelir seviyelerine göre belirlenen oranlar da vergi dilimlerini meydana getiriyor. Haliyle vergi dilimleri, çalışan nüfusun en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Peki vergi dilimleri nedir? Neye göre hesaplanır? 2023 vergi dilimleri neler?

Vergi dilimleri nedir?

Vergi dilimleri, kazanç sahiplerinin gelirlerine göre devlete ödemekle yükümlü oldukları vergilerin miktarını gösterir. Gelir vergisi olarak adlandırılan bu uygulama, elde edilen kazanca göre artan oranda uygulanır. Bu da düşük gelirli çalışanların daha az vergi vermesi anlamına gelir. Kazanç yükseldikçe bir üstteki vergi dilimine dahil olunur ve ödenecek vergi miktarı da artar. Böylelikle vergi sisteminin adil ve dengeli olması amaçlanır.

Vergi dilimleri nasıl hesaplanır?

Vergi dilimleri hesaplanırken yıllık gelirler göz önünde bulunduruluyor. Garanti blog'da yer alan değerlendirmeye göre; Burada gelir vergisinin her dilim için ayrıca uygulandığını bilmekte fayda var. Yıllık toplam gelirinizin karşılık geldiği vergi oranı doğrudan uygulanmaz. Vergi dilimlerindeki gelir limitleri, her kademe için ayrı olarak değerlendirilir.

Güncel vergi dilimleri

Güncel vergi dilimleri %15, %20, %27, %35 ve %40 olmak üzere 5 farklı oranda hesaplanıyor. Vergi dilimlerinde esas alınan oranlar sabit kalırken, gelir limitleri her yıl bir önceki yılın Yurt İçi Fiyat Endeksi üzerinden yeniden belirleniyor. İşte 2023 vergi dilimleri:

Yıllık geliriniz 70 bin TL'ye kadar ise vergi oranınız %15

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150 bin TL’ye kadar ise 70 bin TL'lik kısmı için 10 bin 500 TL, üzerindeki tutarlar için %20

550 bin TL’ye kadar ise 150 bin TL’lik kısmı için 26 bin 500 TL, üzerindeki tutarlar için %27

1 milyon 900 bin TL'ye kadar ise 550 bin TL’lik kısmı için 134 bin 500 TL, üzerindeki tutarlar için %35

Daha yüksek tutarlarda ise 1 milyon 900 bin TL’lik kısım için 607 bin TL, üzerindeki tutarlar için ise %40 olarak hesaplanır.