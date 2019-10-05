0553 313 94 23

Gelir İdaresi Başkanlığından açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığınca, bir gazetede yer alan "Vergi daireleri öğrencilerin hesabına çöktü" başlıklı haberin, herhangi bir somut olaya dayanmadığı, yanlış ve yanıltıcı bilgi olduğu bildirildi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 07:16
Gelir İdaresi Başkanlığından açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), bir gazetede yayımlanan "Vergi daireleri öğrencilerin hesabına çöktü: 3,9 milyon kişinin banka hesabı bloke oldu" başlıklı haberin, herhangi bir somut olaya dayanmadığı, yanlış ve yanıltıcı bilgi içerdiği açıklandı.

Başkanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, vergi dairelerinin, süresinde ödenmeyen kamu alacaklarının tahsiliyle görevli kuruluş olduğu ve takip işlemlerinin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna dayanılarak, hukuk kurallarına uygun sürdürüldüğü vurgulandı.

İlgilisine haber verilmeden doğrudan icra işlemlerinin başlatılamayacağı, haber verme işleminin borcun ödenmesi gerektiğini belirten ödeme emri bulunan belgenin tebliğiyle yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle haberde belirtildiği gibi borçlusunun haberi olmadan 3.9 milyon kişinin banka hesaplarına haciz uygulandığı iddiası tamamen gerçek dışıdır. Haberde, vergi dairelerinin, öğrencilerin banka hesaplarına çöktüğünden bahsedilmekte. Öncelikle belirtmek gerekir ki öğrenim kredisi borçları, öğrenciler okulu bitirmeden takip edilen bir alacak değildir. Öğrenim tamamlandıktan belli bir süre sonra kredi borçları ödenmemiş ise vergi dairelerine bildirilir ve bu bildirim sonrası takip işlemleri başlar. Dolayısıyla öğrencilerin haberde geçen tabirle, banka hesaplarına herhangi bir çökme söz konusu değildir. Herhangi bir somut olaya dayanmayan, geniş toplum kesimlerini ilgilendiren bu tip borçların takibinde her zaman mükellef hukuku gözetilerek işlem yapan Başkanlığı yıpratmaya yönelik yanıltıcı ve kışkırtıcı haberle ilgili hukuki yollara başvurulacaktır."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 07:16
  1. Gelir İdaresi Başkanlığı
  2. GİB
  3. yalanlama
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
    1. Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem..
    2. 05.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    3. ABD Başkanı Trump'tan azil..
    4. İranlı bilgisayar korsanlarının ABD..
    5. Gelir İdaresi Başkanlığından açıklama
    6. "Hediyem Kur'an Olsun"
    7. 'Türksat 6A haberleşme uydusunu..
    8. Yeni Malatyaspor Yukatel Denizlispor..
    9. ABD'de Demokratların aday adayı..
    10. Fenerbahçe sahasında yenildi
    11. Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de..
    12. Odatv'ye belge mi sızdırılıyor? Dikkat..
    13. Türkiye'den Irak hükümetine flaş çağrı!
    14. Muktada es-Sadr'dan Irak hükümetine..
    15. Son dakika haberi: Muğla'da kaç..
    16. Muhammed Salah'a büyük övgü: Artık..
    17. Çayırova'da bir işçi toprak altında..
    18. Ersun Yanal'dan 'şampiyonluk'..
    19. Muğla'da korkutan deprem
    20. Bekçi çalışma saatleri nasıl?
    21. Bekçi maaşı ne kadar?
    22. FETö soruşturmasındaki flaş gelişmeyi..
    23. Herkesin gözü orada! Merakla bekleniyor
    24. Hakkari'de 2 terörist daha öldürüldü!
    25. Irak'ta ölü sayısı 60'a yükseldi
    26. Avrupa ülkesi ABD'yi tehdit etti:..
    27. ABD ve BAE anlaştı! Orta Doğu'ya...
    28. MHP'den flaş açıklama! Semih Yalçın:..
    29. Jahovic şov yaptı! Yeni Malatyaspor..
    30. Bolu’da mutfak tüpü patladı: 1 ölü
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    Dızmana nedir? Göçmen böreği tarifi
    Dızmana nedir? Göçmen böreği tarifi
    Sıcak gelişme! Yunan savaş gemisi hasar aldı
    Sıcak gelişme! Yunan savaş gemisi hasar aldı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine