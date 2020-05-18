  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aile yapımıza konan bomba patlamadan...

Kadir gecesi

Günahsız bir kul olmayı hedefleyelim

Bir ayet... Bir hadis...

Hadislerle aile! Ailem için afiyet dilerim
için kalan
Aktüel

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki müze ve sergi alanları 1 Haziran'da açılacak

Ziyarete açılacak alanlarda, Kovid-19 salgınıyla mücadelede normalleşme süreci kapsamında 1,5 metrelik sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen tedbirleri gibi temel kurallar uygulanacak

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:00:44 -
Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki müze ve sergi alanları 1 Haziran'da açılacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde hizmet veren müze, sergi ve canlandırma alanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran'da açılacak.

Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede bulunan müzeler, sergi ve canlandırma alanlarında ziyaretlerde 1,5 metrelik sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen tedbirleri gibi temel kurallara uyulacak.

Her tesis için öngörülen ziyaretçi sayısı sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenecek, içeride kalma süresiyle ilgili de gelen kişilere tavsiyede bulunulacak.

Kovid-19 pandemi eğitimi alan müze personeli ve tesislerde yer alan uyarı ve önlem panoları ile de ziyaretçilere temel bilgi akışı sağlanacak.

Açık ve kapalı mekanlarda bulunan oturma alanları sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenecek. Kapalı mekanlardan, erişim kısıtlaması getirilen alanlar hakkında ziyaret öncesinde ziyaretçilere bilgilendirme yapılacak.

Toplu rezervasyonlar için gerekli bilgiler telefon aracılığı ile yetkililerden alınacak.

Tesis girişlerinde başkanlık personeli ateş ölçümü yapacak ve kimlik kaydı tutacak. Tesislerde artırılmış hijyen önlemlerinin yanı sıra periyodik olarak genel dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirilecek.

- Maskesiz dolaşmak yasak

Ziyaretçilerin belli noktalarda el dezenfektanlarına ulaşımı sağlanacak.

Kapalı mekanlarda hiç kimsenin maskesiz dolaşmasına müsaade edilmeyecek.

Günlük temizlik sayısının çoğaltılmasının yanı sıra zorunlu kontrollerin daha detaylı yapılması adına güvenlik ve temizlik personeli sayıları artırılacak.

Bilet gişelerinde ziyaretçiler ve personelin sağlığını korumak amacıyla azami önlemler alınacak. Sesli rehberlik cihazlarının kulaklıklarına ait kılıflar tek kullanımlık olacak. Her kullanımdan sonra cihazın detaylı dezenfeksiyonu görevliler tarafından yapılacak.

Kovid-19 önlemleri gereği özel gereksinimli ziyaretçiler için hazırlanan sanal gerçeklik uygulamalarının kullanımı geçici olarak kısıtlanacak.

Kronik hastalığı bulunan kişilerin müze ve sergi alanlarını ziyaret etmemesi öneriliyor.

Alınacak diğer tedbirler ise Tarihi Alan Başkanlığının web sitesi ve sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı