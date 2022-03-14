Gelibolu Yarımadası 107. Yıla hazırlanıyor

“Çanakkale geçilmez” destanının yazıldığı bölgede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesindeki ekipler titizlikle çalışıyor.

Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığı Şehitlikler ve Anıtlar Peyzaj Uygulamaları Koordinatörlüğünce, bölgede peyzaj düzenlemesi yapılmasının yanı sıra belirlenen kısımlar yeşillendirilip, zemin temizlendi.

Hisarlık Tepe üzerinde yer alan 41 metre yüksekliğindeki Şehitler Abidesi çevresinde yapılan çalışmayla, Türk bayrağını simgeleyecek kırmızı ve beyaz renkte 12 bin şakayık ekildi. Abide bölgesi ve Morto Koyu’ndaki helikopter pistlerinin etrafında iniş ve kalkışlarda tehlikeleri önlemek için diri örtü temizliği, abideye ulaşan alternatif yollarda da yol kenarı temizliği yapıldı. Katılımcıların oturma düzenini sağlayacak tribünlerin kurulumu ise sürüyor. Törenler kapsamında alanda görev yapacak askeri birlikler de provalarını yapıp son hazırlıklarını gerçekleştiriyor.

Zafer yoğunluğu başladı

Öte yandan; tarihin en kanlı savaşlarından birine sahne olan Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Çanakkale destanının yazıldığı yarımadayı özellikle 18 Mart ile 24-25 Nisan tarihlerinde yapılan tören haftalarında binlerce kişi ziyaret ediyor. Ülkenin dört bir yanından Çanakkale’ye gelen konuklar, her metrekaresi şehit kanlarıyla sulanan bölgede Fatiha okuyup, ecdadı anma fırsatı buluyor.