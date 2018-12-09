Gelenekselleşen İstanbul Edebiyat Festivali için geri sayıma geçildi

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İstanbul Edebiyat Festivali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nin işbirliğiyle 10 Aralık 2018 tarihinde başlıyor. 15 Aralık 2018'e kadar devam edecek festival, Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleştirilirken, bu yılki Onur Konuğu ise Sevinç Çokum olacak.

10. İstanbul Edebiyat Festivali'nin içeriği TYB İstanbul Şubesi'nde yapılan basın toplantısıyla tanıtıldı. "Yazmak ve Yaşamak" teması üzerinden hazırlanan festivalde 40'ı aşkın oturumda 100'e yakın konuşmacı yer alacak.

"Türkiye'nin en büyük edebiyat organizasyonu"

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, İstanbul Edebiyat Festivali’nin şehre en çok yakışan ve İstanbul’un güzelliğini taşıyan bir organizasyon olduğunu vurgulayarak festivalle ilgili şunları şu açıklamayı yaptı.

“İnsanın en büyük erdemi şehir kurmak’ ve ‘edebiyatçıların gayesi dünyayı güzelleştirmek’ ise, şehirler bunun için insanlığa büyük imkânlar sunmaktadır. Mesela mimarlarla şairler arasındaki akrabalık çok derindir. Yalnız Sinan’ın ve Bâki’nin şahadetleri bile yeterli olur bu bağı teslim etmek için. Mimar şuurunu kaybederse, şehir de şiirini kaybeder. Şiirinin mürekkebini şehrinin tütsüsünden ağıtan şair, göğüne şiirler sinmiş şehirler tahayyül eden bir mimar kadar değerlidir şehirlerin hatıra defterinde. Şiirin damarlarıdır şehirler ve şiir taze kan taşır şehrin şahdamarlarına.

İstanbul şiirin kendisine en çok yakıştığı şehirlerimizdendir. İstanbul Edebiyat Festivali de şehre en çok yakışan, İstanbul’un güzelliğini üzerinde taşıyan bir organizasyon. Edebiyat Festivali her sene bir temayla İstanbullular’ın huzuruna çıkıyor. Bu yıl temamız ‘Yazmak ve Yaşamak’ olarak belirlendi.

Aylardır süren hazırlıklar neticesinde Türkiye’nin en büyük edebiyat organizasyonuna yakışır bir içerik hazırladık. 40’a yakın oturumda 100’e yakın şair, sanatçı, edebiyatçı, akademisyen bizlerle birlikte olacaklar, edebiyatın farklı alanlarına dair birikimlerini paylaşacaklar. Her festivalde olduğu gibi bizler sadece konuşmalarla sınırlı kalmayacak, musikiyle de ısınacağız. Müzikdinletileri olacak. Sergiler ve belgesel gösterimleri olacak. Şiir dinletileri, kitap tanıtım programları, dergi söyleşileri gibi biribirinden güzel oturumlar olacak. 6 gün sürecek festivalin son gününde ödül törenimiz gerçekleşecek. Ödül töreninde de, bu ülkenin edebiyatına, eserleriyle katkı veren değerli isimleri ödüllendireceğiz.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin en çok önemsediği hususlardan birisi vefadır. Akif İnan bir şiirinde ‘Bütün elbiseleri yırtsak yeridir/ Yeter bize vefa’ diyor. Biz vefayı kuşanarak bu edebiyat festivalinde de edebiyatımıza büyük emek vermiş değerli ustalarımızla ilgili oturumlar gerçekleştireceğiz. 6 gün sürecek ve içinde güzel sürprizler barındıran bu büyük şölene bütün edebiyatseverleri davet ediyoruz.”

Onur Ödülü Sevinç Çokum'a verilecek

10. İstanbul Edebiyat Festivali’nin “Onur Konuğu” Sevinç Çokum’a, Türk kültürüne bir ömür boyu yaptığı üstün hizmetler ve kazandırdığı içeriği zengin edebî eserlerden ötürü festivalin son günü “Onur Ödülü” verilecek.

Festival kapsamında her yıl temaya ilişkin belirlenen ödüller bu yıl, roman, hikâye, şiir ve deneme dallarında verilecek. Kültür ve sanat alanında hizmetleri bulunan üç kişiye de berat takdim edilecek.