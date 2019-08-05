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Geleneksel heyecanda ilk maç yarın

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince 47.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:43
Geleneksel heyecanda ilk maç yarın

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince 47. kez düzenlenen geleneksel TSYD Kupası yarın oynanacak karşılaşmayla başlayacak.


Altay, Altınordu, Karşıyaka ve Menemenspor’un katılacağı 47. Folkart TSYD Ege Kupası’nın ilk maçında Altay ile Altınordu yarın saat 19.30’da Atatürk Stadı’nda karşılaşacak. Turnuvanın ikinci maçında ise 7 Ağustos Çarşamba günü Karşıyaka ile Menemenspor aynı saatte mücadele edecek. İlk maçlarını kazanan takımlar, 9 Ağustos Cuma günü saat 19.30’da 47. Folkart TSYD Ege Kupası’nın final müsabakasında karşı karşıya gelecek.


Müsabakaların 90 dakikalarının beraberlikle tamamlanması halinde kazanan takım doğrudan seri penaltı atışlarıyla belirlenecek. Turnuvadaki her müsabakanın bilet fiyatı 10 lira olarak belirlendi.


Turnuvada geçen sezon kupayı Altay kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:43
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