Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel: Kılıçdaroğlu'nun adayı Davutoğlu!

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, Flash TV canlı yayınında konuştu.

Program moderatörü Gizem Fidan'ın "6 muhalefet partisinin Cumhubaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna cevap veren Gözel, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu." dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı tarifinden yola çıktığını belirten Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, şunları söyledi:

Bu ifadeleri okuduğum zaman ben bir gelecek Partili olarak bunu anlarım. Çünkü demiş ki devlet tecrübesi olacak, tarafsız yaklaşacak vesaire... Bana göre benim partimin lideri bu özellikleri haiz. Tabii ki yani her parti kendi liderini doğal olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister, isteyecektir de. Bizim de doğal Cumhurbaşkanı adayımız bizim açımızdan Ahmet Davutoğlu’dur.