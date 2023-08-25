Gelecek Partisi, CHP'yle ittifak yapacak mı? Merak edilen sorunun cevabı canlı yayında verildi

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, 'CHP ile ittifak yapılacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Şahin, "Şartlara göre kapılar açık" dedi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayarak ağır bir yenilgi alan 7'li koalisyonda 2024 yerel seçimleri öncesi ittifak tartışmaları sürüyor. CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçim restleşmesine, diğer ittifak üyeleri de dahil oldu.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, tv100'de katıldığı canlı yayın programında partisinin 'Yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapacak mı?' sorusunu yanıtladı.

"Şartlara göre kapılar açık"

Yerel seçimlerle ilgili Şahin "Bölgelere göre değişen ittifak koşulları oluşabilir, bununla ilgili konuyu saklı tutuyoruz. Bir iddiamız var, biz bunu sonuna kadar taşıyacağız ama şartlara göre kapılar açık" dedi

"Yerel dinamikler belirleyecek"

Aktaş'ın "CHP’yle kapılar açık mı?" sorusuna Şahin "Genel Merkez seviyesinde süreç ne getirir onu göreceğiz ama yerelde kendiliğinden dinamikler oluşabiliyor. Bu süreci biraz da yerel dinamikler belirleyecek" yanıtını verdi.

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