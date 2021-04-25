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Siyaset Gelecek Partili isim hayatını kaybetti
Siyaset

Gelecek Partili isim hayatını kaybetti

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Mehmet Aşan hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 16:55:00 -
Gelecek Partili isim hayatını kaybetti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin kurucular kurulu üyesi Mehmet Aşan'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Davutoğlu, ''Kurucular Kurulu üyemiz, emekli öğretmen, kıymetli dostum Mehmet Aşan’ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kardeşime Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm Gelecek Partisi camiamıza başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun'' ifadelerini kullandı.

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