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Gündem Geleceğin silahı yine gündemde! Türkiye için kritik öneme sahip
Gündem

Geleceğin silahı yine gündemde! Türkiye için kritik öneme sahip

İHA, SİHA, toryum, tank, füze gibi Türkiye’nin geleceğini değiştiren projeleri engellemek isteyen küresel odaklar her yolu denedi ve son 20 yılda bu uğurda 50 uzman kurban verildi. Türkiye’nin geleceğini değiştiren projeleri engellemek isteyen küresel odaklar yüzünden 20 yılda bu uğurda 50 uzman kurban verildi. Bu kurbanlar arasında en dikkat çeken isim ise toryum çalışmalarıyla dikkat çeken Engin Arık idi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 09:52:00 -
Geleceğin silahı yine gündemde! Türkiye için kritik öneme sahip

İHA, SİHA, toryum, tank, füze gibi Türkiye’nin geleceğini değiştiren projeleri engellemek isteyen küresel odaklar her yolu denedi ve son 20 yılda bu uğurda 50 uzman kurban verildi.

Savunma sanayii ve enerji alanlarında dev adımlar atan Türkiye bugünkü noktaya gelebilmek için büyük bedeller ödedi. Bugünkü millî kazanımlar uğruna kurbanlar verildiğini kaydeden uzmanlar, savunma ve enerjinin Türkiye için beka meselesi olduğu görüşünde...

Bu kurbanlar arasında en dikkat çeken isim ise toryumdan elde edilecek enerji ile Türkiye’nin rakipsiz ülke olacağını savunan ve bu alanda büyük mücadele veren Engin Arık idi.

SON 20 YILDA 50 UZMANIMIZI KURBAN VERDIK

Araştırmacı Haluk Özdil; İHA, SİHA, toryum, tank, füze gibi Türkiye’nin geleceğini değiştiren projeleri engellemek isteyen küresel odakların her yolu denediğini ve son 20 yılda bu uğurda 50 uzmanımızı kurban verdiğimizi söyledi. Isparta’da düşen uçakta hayatını kaybeden bilim adamlarının planlı bir suikast ile öldürüldüğünü kaydeden Özdil “Sonraki dönemlerde savunma sanayii alanında kritik isimler farklı yöntemlerle öldürüldü. Geride kalanlara gözdağı vermek ve devam eden projeleri sabote amaçlı bu girişimler başarılı olamadı, o günlerde atılan temellerle bugünlere geldik” dedi. Haluk Özdil’e göre millî projelerin sabote edilmesinde FETÖ büyük rol oynadı. Isparta’da düşen uçak, savunma sanayii alanında çalışan ekiplere yönelik suikast ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düşürülmesi Türkiye’yi engelleme planının sistematik evreleriydi.

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