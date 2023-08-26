Geleceğin petrolü için özel adım! Türkiye inşa edecek

Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası'nın hazırlanması ile birlikte bu alana yatırımlara hız verildi. Geleceğin petrolü olarak bilenen hidrojenin üretimi, taşınması, depolanması ve kullanımı adımlarının her biri için ayrı ayrı çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara Sarayköy kampüsünde 8 bin metrekare kapalı alana sahip bir Ar-Ge Merkezi inşa edilecek. Bununla beraber TENMAK bünyesinde, günlük 65 kilogram hidrojen üretme kapasitesine ve 350 bar basınçta, araçlara hidrojen depolanmasını sağlayabilen bir hidrojen dolum istasyonu devreye alınacak.

İHA'LARA BORLU HİDROJEN

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kampüste yakıt hücresi testleri, yeşil hidrojen üretimi, analitik ölçümler, sistem entegrasyonu ve modelleme çalışmaları yapılabilecek ve üniversitelerin, firmaların ve araştırma kuruluşlarının kullanımına açık olacak. TENMAK tarafından yapılan çalışmalar ile borlu hidrojen depolama teknolojileri altyapısı için de know-how geliştiriliyor. Borlu hidrojen İHA'larda, otomotiv uygulamalarında ve acil enerji gereksinimleri olan yerlerde alternatif olarak kullanılabilecek. Atılan adımlarla Türkiye'nin, hidrojende ihracatçı konuma yükselmesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

COĞRAFİ KONUM ETKİLİ

Türkiye hidrojende, hem üretme hem de teknoloji geliştiricisi olma potansiyeline sahip. Coğrafi konumu sebebiyle Türkiye'nin zengin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yüksek oranda yeşil hidrojen üretebileceği öngörülüyor.