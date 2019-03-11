0553 313 94 23

Geleceğin futbolcuları Hacılar’da yetişiyor

Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, Hacılar Erciyesspor Futbol Okulu’nu ziyaret etti.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:06
Geleceğin futbolcuları Hacılar’da yetişiyor

Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, Hacılar Erciyesspor Futbol Okulu’nu ziyaret etti.


AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve Meclis Üyeleri ile birlikte Hacılar Erciyesspor Futbol Okulu’nu ziyaret eden Hacılar Belediye Başkanvekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, çalışmalar hakkında Antrenör Selçuk Gücer’den bilgi aldı. İlçede sporun gelişmesi, gençlerin spora yönelmesi ve amatör kulüplerinin devamlılığı için her türlü desteği sağladıklarını ifade eden Özdoğan sözlerine şöyle devam etti;


“İlçemizi ülkemiz genelinde temsil edebilecek profesyonel sporcuların yetişmesini sağlamak ve gençlerimize spor ahlakı, centilmenlik ve karakter kazandırabilmek amacıyla, Hacılar Belediyesi olarak tüm spor kulüplerimize, gençlerimize ve sporcularımıza her zaman destek oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz. Ben buradan sporcularımıza, kulüp yöneticilerimize ve antrenörlerimize başarılar diliyorum.”


Çalışmalar hakkında bilgi veren Antrenör Selçuk Gücer ise; “Belediyemizin destekleri ile hafta içi ve hafta sonu gruplar halinde düzenlenen ve 6 ile 15 yaş grubundan yaklaşık 90 çocuğun katıldığı futbol okulumuz sayesinde, çocuklarımıza sporu sevdirmeyi ve sporcu yetiştirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:06
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Başbakan Mesut Yılmaz kimdir kaç yaşında? | Mesut Yılmaz biyografi
    1. Eski Başbakan Mesut Yılmaz kimdir kaç..
    2. Alp Kayağı Dünya Şampiyonası ve Red..
    3. sahibinden.com’da üst düzey atama
    4. "Güçsüz bir Türkiye'yi ezmek için..
    5. Türk Eximbank'a, ICBC Turkey Bank'tan..
    6. Ağır hasarlı araçlarla dolandırıcılık..
    7. Seyhan Nehri'nde boğulan gencin..
    8. Emlak vergisi için son gün ne zaman? |..
    9. "Türkiye'nin güvenliği her şeyden..
    10. HDP'li adaya büyük şok! 15 yıla kadar...
    11. Mansur Yavaş hakkında iddianame
    12. Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den..
    13. Ülker, Halley’in karadut marmelatlı..
    14. "Güçlü ve lider bir Türkiye'ye dünyada..
    15. IAAF, Rusya'nın cezasını yine kaldırmadı
    16. Mimsan Grup'tan Özbekistan'a 10 milyon..
    17. ALES başvuruları için son tarih ne..
    18. Teç-Sen’den Bakan Selçuk’a ‘mülakat’..
    19. “Kalın bağırsak kanseri en çok görülen..
    20. Gazeteci merhum Öner Daşdelen mezarı..
    21. Ural Havayolları’na ait yolcu uçağında..
    22. Akdeniz’de barış, kardeşlik ve dostluk..
    23. Hatayspor, Osmanlıspor maçı..
    24. İskenderun’dan kanser söyleşisi
    25. Türk turizmine ‘denizaşırı’ doping
    26. Gaziantep'te seyir halindeki tır alev..
    27. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı..
    28. Türkiye Avrupa kıskacında: Yüzde 170..
    29. Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet
    30. Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri..
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti