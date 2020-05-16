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Geleceğimiz güzelleşsin diye 80 bin organik fide

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği yeni proje ile elleri toprakla buluşturacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:46:54 -
Geleceğimiz güzelleşsin diye 80 bin organik fide

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği yeni proje ile elleri toprakla buluşturacak.


19 Mayıs’a kadar siteden başvuruları alarak ücretsiz bir şekilde isteyenlere ulaştıracaklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “80 bin organik fideyi sizlere hediye ederek yerli, doğal ve geleneksel tatların sofranızda bulunmasını sağlıyoruz. 19 Mayıs’a kadar sitemizden başvurunuzu yaparak, ücretsiz olarak fidenizi alabilirsiniz. Evde kaldığımız bu dönemde hem bizim hem de çocuklarımızın eli toprakla buluşsun. Dönelim kaybettiğimiz değerlere ve o güzel günlere. Tarım ve hayvancılık ekonomimize geleceğimize yön verecek. Atılan küçük adımlar ile ülkemiz yeşillenecek” dedi.


80 bin organik fideyi dağıtacak olan Gölbaşı Belediyesi başvuruları https://www.ankaragolbasi.bel.tr/fide adresinden alacak.

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