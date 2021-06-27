Geleceğe Nefes Projesi nedir? Geleceğe Nefes fidan sahiplenme nasıl yapılır?

Doğanın kıymeti pandemi sürecinde daha iyi anlaşılmaya başlandı. Pek çok ülkede uzunca aylar boyunca sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. Bu kısıtlamalar ise şehirlerdeki hava kirliliklerini bile ciddi şekilde azalttı. Doğa bilincine sahip evlatlar yetiştirmek ise her anne ve babamın görevi. Yeni nesillere bu bilinci kazandırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılında Geleceğe Nefes projesini hayata geçirdi. Geleceğe Nefes projesinde fidan nasıl bağışlanır?

Geleceğe Nefes Projesi nedir?

‘Geleceğe Nefes', gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen bir ağaç dikme etkinliğidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi.

11 Kasım 2019'da Geleceğe Nefes 81 ilde düzenlenen törenlerle 11 milyon fidan dikilerek Guinness Dünya rekoru kırıldı.

Geleceğe Nefes fidan sahiplenme nasıl yapılır?

Geleceğe Nefes projesi için fidan bağışlamak isteyenler projenin web sitesine giriş yapıp sol üst köşede yer alan 'Fidan sahiplen' kısmına tıklayarak, açılan sayfadaki adımları takip ederek fidan bağışı yapabilir.

Geleceğe Nefes fidan sahiplenme ücretli mi? Fidan sahiplenme ücreti ne kadar?

Geleceğe Nefes projesi için fidan sahiplenmek isteyenler bu işlem için bir ücret ödenip ödenmediğini merak ediyor. Fidan sahiplenme etkinliği için ücret talep edilmiyor. Arzu eden kişiler isim-soyisim, mail adresi ve şehir kısımlarını doldurarak ücretsiz olarak fidan sahiplenebilir. Ayrıca bu sahiplenme işleminin ardından katılıp sertifika alabilirsiniz.

Geleceğe Nefes fidan bağışı var mı?

Proje kapsamında fidan sahiplenmenin yanından fidan bağışı da yapabilirsiniz. Bunun için proje web sitesindeki ‘fidan bağışı’ kısmına tıklamanız yeterli. Açılan sayfada istenilen bilgilerini doldurup fidan başına 10 lira ödeme yapmanız gerekiyor.