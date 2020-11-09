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Aktüel "Geleceğe Nefes" kampanyasında Sırbistan'da 1000 fidan dikildi
Aktüel

"Geleceğe Nefes" kampanyasında Sırbistan'da 1000 fidan dikildi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:07:00 -
"Geleceğe Nefes" kampanyasında Sırbistan'da 1000 fidan dikildi

BELGRAD (AA) - Türkiye'nin yürüttüğü "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında, Balkan ülkelerinden Sırbistan'da 1000 fidan dikildi.

Ağaçla ilgili farkındalığı artırmak hedefiyle Türkiye'nin bu yıl dünya genelinde uygulamaya koyduğu kampanyanın Sırbistan ayağında 1000 fidan, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Sırbistan Ormanları desteğiyle toprakla buluştu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle düzenlenen fidan dikimine katılan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, ağaçlandırma gününün bu yıl farklı ülkelerde kutlanacağına işaret ederek, "Bugün 1000 adet ağaç diktik. 700 adet meşe ve 300 adet de akçaağaç diktik. Bizim geleceğe bir borcumuz var. Onlara sağlıklı bir çevre bırakma borcumuz var." dedi.

Sırbistan Çevre Koruma Bakan Yardımcısı Biljana Filipovic Djusic de çevre alanında da iki ülke ilişkilerinin son derece iyi olduğuna işaret ederek, "İklim değişikliğine karşı yapmamız gerekenlerin başında çevremizi ağaçlandırmak var." diye konuştu.

Geleceğe Nefes kampanyası ilk olarak uygulamaya konulduğu 11 Kasım 2019'da Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 11 Kasım'lar "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edilmişti. Kampanya kapsamında, bu yıl 35 ülkede ağaç dikimleri gerçekleşecek.

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