"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla Doğu Karadeniz'de on binlerce fidan toprakla buluştu

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane, Rize, Ordu, Trabzon ve Giresun'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla on binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Gümüşhane'de güvenlik güçleri ve katılımcılarca Şiran, Köse, Kelkit, Kürtün, Torul ile merkez ilçede toplam 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Proje kapsamında kent merkezindeki Mesire Ağaçlandırma Alanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Duanın ardından konuşan Vali Kamuran Taşbilek, vatanın kutsal olduğunu ve vatan için bedel ödeyen şehitler olduğunu söyledi.

Ağaç dikimi ve ormanı korumanın da vatan sevgisinin en önemli işaretlerinden birisi olduğunun vurgulayan Taşbilek, "Yerin altı bizim için tam bir vatandır. Yerin üstünü de vatanlaştırma çalışmalarının en büyük belirtisi ağaç dikmektir. Bu faaliyet de toprağımızı vatanlaştırmak anlamında çok önemlidir." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, saat 11.11'de alana getirilen fidanları toprağa dikerek can suyu verdi.

- Rize

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen program kapsamında, Rize'de 10 ayrı noktada 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Proje kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversite kampüsünde düzenlenen törende, Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, alana getiren fidanları toprağa dikerek can suyu verdi.

Çeber, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın dolasıyla kısıtlı bir program yaptıklarını söyledi.

Kampanyayı salgın dolasıyla bugünle sınırlamadıklarını ifade eden Çeber, "Kampanya 24 Kasım'a kadar devam edecek. 150 bin civarında ağaç dikmeyi planlıyoruz." dedi.

Çeber, Rize'nin yeşil bir il olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her yeri böyle değil. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da daha çok kırsal, ağaçtan ve yeşilden yoksun bölgelerimiz var. Onlar için bu kampanya çok daha önemli. Biz de Rize'de bu anlamda boş durmuyoruz. Mühim olan toplumun her kesiminin bunu sahiplenmesiydi. Herkes bunu kabullenmiş ve sahip çıkmış. Ağacın, doğanın, yeşilin ve çevrenin değerini insanlarımız ve özellikle yeni nesiller gün geçtikçe daha çok anlıyor. Toplumsal hassasiyet artıyor."

Törene, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, Rize Orman İşletme Müdürü Abdi Ekşi ve diğer ilgililer katıldı.

- Ordu

Ordu Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda, Altınordu Belediyesinin destekleriyle fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.



Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasındaki etkinliğe, Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Giresun Orman Bölge Müdür Yardımcısı Celal Kambur, Ordu Orman İşletme Müdürü Uğur Aktaş ile vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunan programda 2,5 dönümlük alana fidan dikildi.



Ordu'nun 19 ilçesinde 23 farklı noktada 540 bin 300 fidan dikiminin gerçekleştirildiği belirtildi.

- Trabzon

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Üniversitesi Yerleşkesi'nde düzenlenen fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla bölge genelinde 270 bin, Trabzon'da ise 40 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Türk milletinin, "Yaş kesenin, başını keserim" diyen bir ecdadın torunları olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, "Böyle bir kültürün, böyle mirasını devralan bu milletimiz inşallah ülkemizin her yerinde bu kampanya ile farkındalığımızı ortaya koyacak çalışmalara imza atacak." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da sağlıklı bir çevrede yaşamanın insan hakkı olduğu ve bunun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Anayasada, çevrenin geliştirilmesi ve sağlıklı bir çevre oluşturulması için devletin de sorumlulukları olduğu, yine aynı maddede vatandaşların da böyle bir görevi olduğu zikredilmiştir. Çevre konusu sadece devletin alacağı tedbirlerle üstesinden gelinebilecek bir mesele değildir. Vatandaş olarak her birimiz en küçüğünden en yaşlısına kadar toplumun tüm kesimlerinin çevreyle alakalı üzerine düşen vazifeler vardır ve bu vazifelerden de hiçbirimizin kaçınması mümkün değildir."

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, vatandaşlar ve öğrencilerle fidan dikti.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünün koordinasyonunda kentte 10'a yakın noktada 40 bin fidanın toprakla buluşturulacağı kaydedildi.

- Giresun

Giresun'da 33,4 hektar alanda 31 bin 670 fidan toprakla buluştu.

Merkez Aksu Mahallesi Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yanındaki alanda "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği düzenlendi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, burada yaptığı konuşmada, tüm Türkiye'de bugün fidanların toprakla buluştuğunu söyledi.

Çocukların geleceğine Türkiye'yi hazırladıklarını ifade eden Ünlü, şunları kaydetti:

"Çünkü biz bu ülkeyi ecdadımızdan emanet aldık, geleceğe de miras bırakacağız. Geleceğin çocukları inşallah onu daha da ileriye taşıyacak. Her karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış aziz vatanımızı inşallah daha da yeşillendireceğiz, el birliğiyle daha da güzelleştireceğiz, bunu da tüm dünyaya haykırıyoruz."

Etkinliğe Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Öte yandan kentte ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen "Tohumdan Ormana Projesi" ile 50 bin içerisinde tohum yer alan kaplar ulaştırıldı.

- Artvin

Yusufeli ilçesinde, inşası devam eden yeni yerleşim yerinde gerçekleştirilen törende, bölgedeki rekreasyon alanlarına fidan dikildi.

Vali Yılmaz Doruk, törende yaptığı konuşmada, bu milletin "Kıyamet kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz" diyen bir medeniyetin temsilcisi olduğunu söyledi.

Türkiye'de eş zamanlı yapılan etkinliğe Artvin olarak 80 bin fidanla katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Doruk, "Bu etkinliği Yusufeli'nde yapmamızın da ayrı bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Bilindiği gibi yeni ilçe merkezimiz hızla inşa ediliyor. Düzenlediğimiz bu etkinlik ve ilgili kuruluşların devam eden yoğun ağaçlandırma çalışmaları sonucu yeni ilçe merkezi yeşil görünümüne en kısa zamanda kavuşacaktır." dedi.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 5 bini Yusufeli yeni yerleşim yerinde olmak üzere il genelindeki 11 farklı noktada toplam 80 bin fidanın toprakla buluşturduğu bildirildi.



