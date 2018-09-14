Geğirme asabi insan belirtisi

Yemeklerden sonra midenizde şişkinlik, gaz gibi şikâyetleriniz mi var?

Belki bir ilacın yan etkisi olabilir. Başka bir ihtimal şeker (diyabet) gibi hastalıkların habercisi de olabilir. Ayrıca şişkinlik midenin boşalmasında gecikme ve boşalma da tembelliğin habercisi olabilir. Şeker hastalığı, mide boşalmasıyla ilgili sorunlar ortaya çıkarır.

Aslında şişkinliğin birçok sebebi olabilir. Beslenme alışkanlığı, hızlı yemek yeme, yerken çok konuşma gibi.. Aşırı stres, sıkıntı, son dönemde aşırı kilo alma, düzensiz beslenme.. Gaz ve şişkinliğin hiçbir sebebi de olmayabilir..

Kilo alanlar da mide bölgelerinde şişkinlik hissederler. Zayıfladıklarında da bu şişkinlik hissi kaybolur.

Sürekli olarak tıkınmak yerine düzenli öğünleri olanlarda bu soruna çok daha az rastlanır. Psikolojik olarak da bu tip şikayetler görülebilir.



Şeker hastalığı bütün vücudu etkiler. Sindirim sistemini de.. Mide hareketlerini yavaşlatır. Mide boşalmakta zorlanır. Şeker hastalarında gaz ve şişkinlikle ilgili şikâyetler çok net olarak görülür.

Yenilen besinlerin şişkinlik yapma durumu kişiden kişiye değişir. 'Soda içtim, gaz çıkardım, rahatladım' dense de bunun blimsel bir yanı yok.

Eğer insan soğuk alırsa, betonda veya soğukta çıplak ayakla gezerse bu onun bağırsak hareketlerini, mide hareketlerini, bütün vücudunu etkileyebilir.

Fakat mide üşütmesi, mide düşüklüğü, mide çıkıklığı diye hastalıklar yoktur.

Eğer hasta, gastrit, ülser değilse; kemerin sıkılması, korse giyilmesi, karın içi basıncı aşırı artırıp midedekilerin yukarıya geçmesini kolaylaştırır. Bu da reflü hastalığına neden olur.

Çaresi, günde üç öğün düzenli yemek, aralarda ufak atıştırmalar yapmak, gece geç saatlerde yememektir.. Ayrıca yaşa, kiloya, cinsiyete göre karbonhidrat, protein ve yağı dengeli bir şekilde yemek önemli. Kimi hastalar 'Bana yoğurt gaz yapıyor' diye şikâyet eder, kimi hastalar da 'Bana muz ve süt dokunuyor' diye yakınır. Ama bunlar ölçülebilir şeyler değil. Çünkü bazı kişilere muz çok iyi gelir ve muz yedikten sonra mideleri son derece rahatlar.

Mideden veya bağırsaklardan gelen sesler normaldir. Bazen bağırsak hareketleri dışarıdan da duyulabilir. Geğirtiler ise stresle, sıkıntıyla, heyecanla, sinirlenmekle artar. Bu bir tik gibi yerleşmiştir.

Az ye be kardeşim mide krampı diye bi’şi var!