GeForce Now nedir, ne işe yarar? GeForce Now nasıl kullanılır?

Günümüzde artık internet üzerinden çalışan platformlar daha yaygın durumda. Bu yenilikten oyun sektörü de nasibini aldı. Bunlardan biri de GeForce Now, bulut üzerinden sayısız sayıda oyun oynayabileceğiniz, güçlü donanıma sahip bilgisayarlarınız olmadan sadece internet bağlantısı ile oyun oynayabileceğiniz bir platform olarak biliniyor.

Geçtiğimiz günlere kadar yurt dışında aktif olan GeForce Now, ülkemize de geldi ve ön kayıtlar başladı. Ücretsiz ve Premium sürümleri bulunan GeForce Now, özellikle bilgisayarları yüksek performans olmayan ve bu sebeple bazı oyunları oynamayanlar için büyük bir platform. Ayrıca oyunları bilgisayarınıza indirmeden oynayabiliyorsunuz.

GeForce Now, 15 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında kapalı betada olacak. Bu 1 aylık süreçten sonra 15 Mart gününde tüm oyuncular bu platforma erişim sağlayabilecek. Yapılan açıklamaya göre Nvidia GeForce Now'ın Türkiye'deki sunucuları ilk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunacak. Tüm Türkiye'deki oyuncular, bu sunucular vesilesiyle bulut oyun sistemine dahil olabilecekler.

GeForce Now nasıl kayıt olunur?

-GAME+ resmi internet sitesine girin,

-Sağ üst kısımda bulunan “Kaydol/Giriş Yap” butonuna tıklayın,

-Açılan sayfada HızlıGiriş ile “Kaydol/Giriş Yap” butonuna tıklayın,

-Eğer Hızlı Giriş hesabınız yoksa yeni bir hesap açın, varsa giriş yapın.

15 Şubat tarihi ile başlayacak kapalı Beta testleri süresince GeForce Now, sınırlı sayıda oyuncuya açılacak. Bu nedenle ön kaydı tamamlasanız dahi sisteme giriş yapmak için 15 Mart tarihini beklemeniz gerekecek.