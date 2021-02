GeForce Now nedir, ne işe yarar? GeForce Now nasıl kullanılır?

Teknolojinin gelişmesiyle beraber çeşitli ürünler piyasaya çıkmaktadır. Bir oyun oynama platformu olan GeForce Now da bu ürünlerden bir tanesidir. Peki GeForce Now nedir? Ne işe yarar? GeForce Now nasıl kullanılır? GeForce Now nasıl kayıt olunur? İşte detaylar…