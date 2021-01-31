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Biyografi Gedson Fernandes kim | Gedson Fernandes nereli?
Biyografi

Gedson Fernandes kim | Gedson Fernandes nereli?

Gedson Fernandes kaç yaşında? Galatasaray sözleşmesi Benfica'da bulunan son olarat Tottenham'da kiralık olarak oynayan Gedson Fernandes'i renklerine bağladı. Peki, Gedson Fernandes kaç yaşında? Gedson Fernandes hangi mevkide oynuyor? Gedson Fernandes nereli?

Yeniakit Publisher
2021-01-31 20:58:00 -
Gedson Fernandes kim | Gedson Fernandes nereli?

Tam adı Gedson Carvalho Fernandes 9 Ocak 1999 yılında dünyaya geldi. Altyapı kariyerine 2008 yılında Frielas ile başladı. 2009-2018 yılları arasında Benfica altyapısında oynayan Gedson Fernandes, 2018'de A takıma yükseldi. Orta sahada görev alan 22 yaşındaki genç futbolcu, Benfica formasıyla 59 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 3 gol atan Gedson Fernandes 7 asist yaptı.

2020-2021 sezonu başında Gedson Fernandes, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'a kiralandı. Tottenham ile 14 maça çıkan Gedson Fernandes sahada 446 dakika kaldı.

Portekiz U21 Milli Takımı forması giyen Gedson Fernandes, Galatasaray'a kiralık olarak imza attı.

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