Geçmişe dönük fazla mesai ücreti alınır mı?

İş Kanununun 41. maddesinde yapılan tanımlamaya göre, haftalık 45 saati , yani yasal çalışma süresini aşan çalışmalar fazla çalışma olarak belirlenmiştir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz. Dolayısıyla sizin iş sözleşmenize göre belirlenen çalışma sürelerinin dışında yaptığınız her çalışma fazla çalışma olarak değerlendirilecektir.

İşçilerin her türlü ücret alacaklarında 5 yıllık zaman aşımı uygulanıyor. İşten ayrıldığında fazla mesai davası açan işçi, sadece son 5 yıla ait fazla mesailerin parasını talep edebilir. Bu nedenle, fazla mesai iddiasında bulunan kişinin davayı gecikmeden açması gerekir. Dava yukarıda da belirttiğimiz üzere beş yıllık zaman aşımına tabidir. Bu beş yıllık zaman aşımı süresi geriye dönük işlemeye başlar ve fazla çalışmanın gerçekleştiği zaman muaccel hale gelir ve zaman aşımı süresi de bu tarihten itibaren işlemeye başlar.