Geçmez dediğiniz birçok dertten sizi kurtaracak tarif! Kuru incir zeytinyağı kürü nasıl yapılır?

İncir ve zeytinyağının insan sağlığı için faydaları tartışılmaz. Bu iki sağlıklı besini kür olarak bir arada tükettiğinizde ise, harika faydalar görebilirsiniz.

Kuru incir, yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içermekte, kemiklerimizi ve dişimizi geliştirerek çok daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. İçerdiği vitamin, protein ve mineral sayesinde, hücrelerin yenilenmesini sağlar. Zeytinyağı da, son derece şifalı bir besindir. Ancak, kuru incir ve zeytinyağını karıştırıp kür yaparsanız faydaların katlandığını göreceksiniz.

İşte İncir Zeytinyağı Kürünün Faydaları

*Bağırsak problemi, mide bakterisi ve hemoroide iyi geliyor

Mide bakterileri günümüzde çok yaygın bir hastalık olup, tedavisi çok uzun ve zordur. Midenizdeki bakterilere karşı güvenli ve doğal bir çare önermekteyiz. Zeytinyağı ve incir, midede bulunan bakteriler için en iyi ilaçtır.

*Kabızlığı gideriyor

Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsak hareketlerinin hızlanmasını sağlıyor. Zeytinyağı ise bağırsak iç yüzeyini yeniliyor.

*Hamile kalmayı kolaylaştırıyor

Kadınlarda doğurganlığı artıran kuru incir zeytinyağı kürü sayesinde, kadınların sağlığı güçleniyor.

*Öksürüğü kesiyor

Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlıyor, rahatlatıyor.

*Kalp sağlığını koruyor

Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını koruyor ve güçlendiriyor.

*Hafızayı güçlendiriyor

B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendiriyor.

*Kolesterolü düzenliyor

Mucizevi içeriğiyle kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı oluyor.

*Diş sağlığını kuvvetlendiriyor

Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendiriyor. Özellikle menopoz döneminde kemik erimesine karşı koruyor.

*Zayıflamaya yardımcıdır

Tatlı ihtiyacını doğal yoldan karşılayan, metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı oluyor.

Kuru İncir Zeytinyağı Kürü Nasıl Yapılır?

4 parçaya böldüğünüz kuru incirleri bir kavanoza koyun ve kavanozun ağzına kadar saf zeytinyağı doldurun. Kavanozu ışık görmeyen ortamda en az 40 gün bekletin ve 40 gün dolduktan sonra her sabah aç karnına 1 incirin yiyin. Ayrıca kavanozun içerisinde bulunan zeytinyağından bir çay kaşığı tüketebilirsiniz.

40 gün bekleyemiyorsanız iki kavanoz yapın ve 7 gün sonra bunlardan birini kullanmaya başlayın. Daha az güçlü olacaktır ancak aynı zamanda faydasını da hissedeceksiniz.

Bakterilerin daha iyi iyileştirilmesi için diyetinizin tedaviyle birlikte ayarlanması gerekir. Yemeklerinizi çok sıcak olmadan baharatsız olarak tüketin. Ekşi yemeyin. Özellikle işlenmiş et ürünlerinden ve yağlı etlerden kaçının. Yemeklerinizi saf zeytinyağı ile hazırlayın. Zeytinyağı ve incir güçlü doğal bir ilaçlardır, bu nedenle sağlığınızı koruyun ve kendinizi bu doğal ürünlerle ödüllendirin, çünkü sağlığınız en büyük zenginliğinizdir.

İncir Suyu Faydaları;

Uykusuzluğa iyi gelir. İçerdiği B6 vitamininden dolayı çok da iyi bir müshil ilacıdır. Bronşları açar ve bronşlarda oluşan enfeksiyonları temizler. Kabızlığa iyi gelir. Mesane taşı oluşumunu engeller. Metabolizmayı kuvvetlendirir ve böylelikle grip olma riskimiz çok aza iner. Kalori yakmaya yardımcı olur. Bu yüzden diyet yapanlar incir tüketimine önem verir.

Çocukların hatta bebeklerin gelişimine yardımcı olur. Çünkü besin değeri anne sütüne çok yakındır. Yaşlanmaktan kaynaklanan hastalıklara yakalanma riskini azaltır. İçeriğindeki C ve E vitaminleri zenginliğinden dolayı saçlara faydalıdır. Cilt güzelliği ve bakımı açısından da önemli etkilere sahiptir.

Zeytinyağının Faydaları

Yüksek tansiyon, kolesterol, damar sertliği, mide ve bağırsak ülserleri, romatizma, safra kesesi tembelliği, safra taşı, safra kanalı tıkanıklığı, karaciğer bozuklukları, kabızlık, kansızlık, gut hastalığı ve deri çatlamalarını başarı ile tedavi ediyor. Zeytinyağlarını insan sağlığında ve özellikle kalp ve damar hastalıklarından korunmada etkili olması, tekli, doymamış bir yağ olmasındandır.

Kandaki HLD dediğimiz iyi huylu kolesterol düzeyini arttırır. LDL kolesterolü temizler. Yağların içinde hazmedilmesi en kolay olan olduğu için sindirim kolaylığı sağlar. Çocuklarda beyin ve kemik gelişimini hızlandırır. E vitamini sayesinde yaşlanma etkilerini azaltma ve doku yenileme özelliği taşır. Kireçlenmeyi önlemede büyük rol oynar. Cansız saçların kuvvetlenmesini sağlar.