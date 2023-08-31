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Spor Geçen yıl Müslüman olmuştu: Galatasaraylı futbolcu seccadesiyle geziyor!
Spor

Geçen yıl Müslüman olmuştu: Galatasaraylı futbolcu seccadesiyle geziyor!

Yeniakit Publisher
2023-08-31 11:59:00 - 2023-08-31 12:00:27
Geçen yıl Müslüman olmuştu: Galatasaraylı futbolcu seccadesiyle geziyor!

Geçen yıl Müslüman olan Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, Lig sonrası stadyumdan ayrılırken elinde seccade ile görüntülendi.

Geçen yıl Müslüman olan Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, Lig sonrası stadyumdan ayrılırken elinde seccade ile görüntülendi.

Kamerun asıllı Fransız yıldızın, karşılaşmanın ardından RAMS Park'tan ayrılırken yanında seccadesini de taşıdığı görüldü. Geçen yıl Müslüman olan 22 yaşındaki futbolcunun namaza gösterdiği önem dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Boey'un telefonunun duvar kağıdında, Muhammed Ali'nin "Allah en büyüktür" gazete manşetli fotoğrafı yer alıyor.

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