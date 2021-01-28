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Gündem Gece yarısı çıkan yangında 10 iş yeri yandı
Gündem

Gece yarısı çıkan yangında 10 iş yeri yandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde çıkan yangında 10 işyeri kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 06:04:00 -
Gece yarısı çıkan yangında 10 iş yeri yandı

Bolvadin çarşı merkezinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu bölgede saat 01.30 sıralarında bir mağazanın çatısında yangın çıktı. çıkan nedeni henüz belirlenemeyen yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası ilk etapta bölgeye Bolvadin Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerlerinin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer iş yerlerine de sıçradı. Bunun üzerine Çay, Çobanlar ve Dişli belediyelerinin yanı sıra Alkoloid Fabrikasındaki itfaiye ekiplerinden de destek istendi.

İş yeri sahipleri eşyalarını kurtarmaya çalıştı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı. Tamamı ikişer katlı birbirine bitişik iş yerlerinin sahipleri haberi alınca olay yerine geldi. Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekipleri de itfaiyenin çalışmasına engel olunmaması için vatandaşları ve esnafı sürekli uyardı. Yangının sıçramadığı iş yerlerinin sahipleri ise eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

10 iş yeri kullanılmaz hale geldi

Yangında can kaybı olmazken, 10a yakın iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip eden Bolvadin Belediye Başkanı AK Partili Fatih Kayacan, "Burası tamamen ahşap bir yapıdan oluştuğu için kontrol altına alınması bayağı zorlaştı. İtfaiyeler, herkes elinden geleni yapıyor. Kaymakam Bey, bütün idari ekip burada. Hava şartları ve yangının durumu sıkıntılı. Elhamdülillah cana gelen bir durum yok. Bolvadin'e geçmiş olsun dedi.

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