Genel olarak ayaklarımızı ısıtmak ve ayakkabımızı rahatça kullanmak için giydiğimiz çoraplar ile uyumak aslında hem fiziksel hem de ruhsal rahatlama yaratıyor. Peki, gece çorap ile uyursak ne olur?

Gece uyurken çoraplarınızı ısıtıp öyle giyin çünkü...

Fizyoloji ve Davranış Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmaya göre, yatakta çorap giyen insanlar uykuya daha çabuk dalıyor. Araştırmaya göre, çorabın vücudu aşırı ısıttığı bilgisi tamamen yanlış; çorap sadece vücudun ısısını dengeliyor.

Geceleri düşen vücut ısısı gece 4 sularında en düşük seviyelere ulaşıyor. Ayakların ve ellerin ısıtılması damarları genişleterek vücut ısısını dengeliyor. Bu da beyne uyuma sinyalleri yollayarak daha kolay uykuya dalmayı sağlıyor.

Seul Ulusal Üniversitesi’nden bir ekip, yaptıkları deneylerde ayakları sıcak tutmanın uyku süresini uzatırken gece uyanma sıklığını da azalttığı sonucuna vardı. 2006’da Amsterdam’daki Vrije Üniversitesi’nden araştırmacılar da yetişkinlerin sıcak çoraplarla rüya görmeye daha hızlı başladığına dikkat çekti.

Ancak bu araştırmalardaki katılımcılar hep uykusuzluk hastalığı (insomnia) olanlardı. Çoraplar herkesin uyku kalitesine aynı katkıyı sağlamayabilir.

Çoraplar daha hızlı uyumanıza yardımcı olur

Araştırmalar geceleri çorap giymenin daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olacağını göstermiştir. Bunun nedeni çorap giymenin ayaklarınızı ısıtmasıdır. Ayaklarınız ısındığında, beyninize vücut ısınızı düşürmesi için bir mesaj gönderir ve bu da vücudunuza yatma zamanının geldiğini bildirir.

Çorapla uyumak vücut ısınızı düşürdüğü ve kanınızın daha iyi dolaşımına yardımcı olduğu için daha iyi ve sağlıklı uyuma şansınız daha yüksektir. Bu, size daha fazla dinlenme saatinde daha iyi zamanlama şansı verir. Daha fazla uyku, daha iyi sağlık, mutluluk ve gün boyunca size güç verecek enerjiye eşittir.

Kuru ayaklarınız veya çatlamış topuklarınız varsa, çorap giymek onları nemli tutmanıza yardımcı olabilir. Yatmadan önce ayaklarınıza vücut yağı veya nemlendirici losyon sürün ve çorapların sihrini göstermesine izin verin . Bu yöntemi ellerinizde de kullanabilirsiniz! Ayaklarınızı ve ellerinizi çorapla kapalı tutmak, çatlamış, kuru cildi iyileştirmek için tüm nemi hapseder.

Raynaud hastalığını önleyebilir

Raynaud hastalığı, stres ve soğuk gibi nedenlere bağlı olarak kanın damarlarda düzgün bir şekilde dolaşamamasına yol açar. Damarlarda düzgün dolaşamayan kan da belirli bir noktaya hücum ederek uyuşukluğa, ani ağrıya ve kramp benzeri semptomlara yol açar. Çorap giymek, vücut sıcaklığınızı düzenleyerek ve ayaklarınızı koruyarak Raynaud fenomeni hastalığının ataklarını önleyebilir.