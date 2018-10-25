Gece uykusu çok önemli!

İyi bir uykudan sonra kendisini iyi ve mutlu hissetmeyen var mıdır? Neden suratsız, huysuz ve mutsuz insanlara "tersinden kalkmış, uykusunu alamamış!" derler? İnsanlar neden gece uyurlar? Bunları merak ettiniz mi? Ya da soruyu şöyle değiştirelim; neden gece karanlıkta ve deliksiz uyunan uyku gerçekten dinlendiricidir? Sebeb Melatonin hormonu..

Bir balıkçı teknesinde gökyüzünün derin yıldızlı karanlığında denizin üzerinde uyumak veya bir bağ çardağında yıldızları sayarak uykuya dalmak bize ne çok melatonin hormonu kazandırıyormuş meğer.

Gece çalışanları Allah korusun!

Bunlar size çok uzak ve aykırı geldiyse bile ancak iyi bir uyku ile kazanabileceğiniz melatonin hormonu için yapabileceğiniz ve hatta yapmanız gereken çok önemli bilgiler var aşağıda. Merak edenler okumaya devam edebilirler.



İngiltere'nin Newcastle Üniversitesi'nde kanser araştırmaları yapan Türk doktor Tevfik Dorak’ın dünya tıp literatürüne geçmiş çarpıcı bulgularından biri, karanlık ile kanser arasında bir ilişki olduğu. Dorak’a göre vücudumuz hücre yenileyici, bağışıklık sistemi düzenleyici melatonin hormonunu gece karanlığında salgılıyor.

Gece 23.00 ila 03.00 arasında salgılandığı bilinen ve vücudun savunma sistemini güçlendirip, yaşlanmayı geciktiren bir hormon ‘Melatonin’.

"Karanlıkta uzun ve düzenli uyku’’ bu salgıyı arttırıyor ve kansere karşı bağışıklığı güçlendiriyor. Bu yüzden ‘’körlerde kanser riski az". Hemen hepimiz büyükannelerimiz ya da annelerimizden dinlediğimiz "uyusun da büyüsün’’ ninnileri ile büyüdük. Herkes bilir ki "vücut uykuda dinlenir, yenilenir" diye.

Sadece gece ve sadece teknolojinin bütün fişleri çekildiğinde vücudumuzca salgılanıyor. Işıkları söndürüp, TV'nizi, bilgisayarınızı, cep telefonunuzu, dijital saatinizi ve çevrenizi sarmış (hatta sizi esir almış denebilecek )her türlü elektrikli/elektronik cihazı kapamış da olsanız yetmiyor. Fişlerinden çekip, hatta mümkünse yattığınız odanın elektrik şalterini indirmeniz gerekiyor.

Çocuklarınızı koruyun

Elbette çocuk odalarında da aynı şey yapılmalı.

Dr. Tevfik Dorak bu önemli hormonla ilgili çarpıcı açıklamalar yapıyor. Dorak’a göre;

Melatonin beyinde yalnızca geceleri ve karanlıkta salgılanan bir hormondur.

Yapılan çalışmalar melatoninin gerçekten kanseri önleyici etkileri ve hücrelerdeki hasarın onarımında çok önemli rolü olduğunu gösteriyor.

Bağışıklık sistemini destekleyici gücü ile melatonin hormonu çocuk sağlığı üzerinde de çok etkili.