Gece sis bastırdı kaza kaçınılmaz oldu!
Edirne’nin İpsala ilçesinde gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, bir trafik kazasına neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle kontrolden çıkan otomobil devrilirken, araç sürücüsü kazada yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
İpsala ilçesinde bağlı Sultanköy-İbriktepe Barajı yolunda gece geç saatlerde yoğun sisin etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden 25 EV 177 plakalı aracın sürücüsü, aracın yan yatmasına neden oldu.
Kazayı gören yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.