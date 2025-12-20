  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Gece sis bastırdı kaza kaçınılmaz oldu!
Yerel

Gece sis bastırdı kaza kaçınılmaz oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gece sis bastırdı kaza kaçınılmaz oldu!

Edirne’nin İpsala ilçesinde gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, bir trafik kazasına neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle kontrolden çıkan otomobil devrilirken, araç sürücüsü kazada yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

İpsala ilçesinde bağlı Sultanköy-İbriktepe Barajı yolunda gece geç saatlerde yoğun sisin etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden 25 EV 177 plakalı aracın sürücüsü, aracın yan yatmasına neden oldu.

Kazayı gören yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ABD dökülüyor! Yine bir uçak kazası daha
ABD dökülüyor! Yine bir uçak kazası daha

Dünya

ABD dökülüyor! Yine bir uçak kazası daha

67 kişinin öldüğü kazanın nedeni ortaya çıktı
67 kişinin öldüğü kazanın nedeni ortaya çıktı

Dünya

67 kişinin öldüğü kazanın nedeni ortaya çıktı

TMOK Türkiye Fair Play ödüllerini kazananlar belli oldu! Ödüller 23 Aralık’ta verilecek
TMOK Türkiye Fair Play ödüllerini kazananlar belli oldu! Ödüller 23 Aralık’ta verilecek

Spor

TMOK Türkiye Fair Play ödüllerini kazananlar belli oldu! Ödüller 23 Aralık’ta verilecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23