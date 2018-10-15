Gece oburları tehdit altında!

İçim yanıyor deyip, gecenin bir yarısı buzdolab başında soğuk suyu dinlenmeye geçmiş mideye gürül gürül indirenler, yetmedi deyip dolapta gördüklerini birer ikişer lokma deyip o zavallı mideye indirenler, özellikle sizler için yazıyoruz.

DOLDURUP MİDEYİ FITIK ETMEYİN!

Aşırı geğirme, yediklerinizin ağzınıza gelmesi ve aşırı miktarda gaz olayı da varsa sizde “mide fıtığı” olabilir.



Mide fıtığı diye bir hastalık var. Ülkemizde yaşlı kimselerde bir hayli de yaygın. Onu ülserle, reflü ile karıştırıyoruz zaman zaman ve yanılıyoruz. Yaşlandıkça insanlar oburlaşıyor. Özellikle “gece oburluğu”nun dayanılmaz çekiciliğine yenik düşüyorlar. İçim yanıyor deyip, gecenin bir yarısı buzdolab başında soğuk suyu dinlenmeye geçmiş mideye gürül gürül indirenler, yetmedi deyip dolapta gördüklerini birer ikişer lokma deyip o zavallı mideye indirenler, özellikle sizler için yazıyoruz. Buzdolabı başında can verenler bile olmuştur; unutmamalısınız.