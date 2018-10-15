THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Gece oburları tehdit altında!

Gece oburluğunun dayanılmaz çekiciliğine yenik düşüyorlar.

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:33
Gece oburları tehdit altında!

İçim yanıyor deyip, gecenin bir yarısı buzdolab başında soğuk suyu dinlenmeye geçmiş mideye gürül gürül indirenler, yetmedi deyip dolapta gördüklerini birer ikişer lokma deyip o zavallı mideye indirenler, özellikle sizler için yazıyoruz.

DOLDURUP MİDEYİ FITIK ETMEYİN!

Aşırı geğirme, yediklerinizin ağzınıza gelmesi ve aşırı miktarda gaz olayı da varsa sizde “mide fıtığı” olabilir.

Mide fıtığı diye bir hastalık var. Ülkemizde yaşlı kimselerde bir hayli de yaygın. Onu ülserle, reflü ile karıştırıyoruz zaman zaman ve yanılıyoruz. Yaşlandıkça insanlar oburlaşıyor. Özellikle “gece oburluğu”nun dayanılmaz çekiciliğine yenik düşüyorlar. İçim yanıyor deyip, gecenin bir yarısı buzdolab başında soğuk suyu dinlenmeye geçmiş mideye gürül gürül indirenler, yetmedi deyip dolapta gördüklerini birer ikişer lokma deyip o zavallı mideye indirenler, özellikle sizler için yazıyoruz. Buzdolabı başında can verenler bile olmuştur; unutmamalısınız.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 13:33
  1. mide fıtığı
  2. gece oburluğu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir? Kemik kaynaması hızlandırma nasıl olur? Kaburga kırıklarına ne iyi gelir
    1. Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?..
    2. 2023'ü mü örnek aldılar? İran'dan 2065..
    3. Bakanlık açıkladı! O siteler kapatıldı
    4. Kayseri’de Bahadıroğlu rüzgârı
    5. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan..
    6. Galatasaraylı yıldızın menajeri..
    7. Dar bir banyoda da ferahlık sağlanabilir
    8. Almanya'da rehine krizi!
    9. Muallim'den İdlib mesajı: Savaşmaya..
    10. İnovasyon ve dijital dönüşüme olan..
    11. Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş gelişme!
    12. Ağırsiklet boks şampiyonu Deontay..
    13. Lonca Girişimcilik’te ikinci dönem..
    14. Baba ve oğlun televizyon kavgası..
    15. Mehmet Demirkol: Lucescu giderse..
    16. Sağlıklı yemek nasıl pişirilir?
    17. Teknosa indirim yaptı, vatandaş..
    18. Bu işbirliği dijital zekâ için
    19. Şimdi Suudiler düşünsün! Dolar, TL..
    20. Şeyh Adnan'ın açlık grevinde 43'üncü..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?