Gece gelip tarlayı talan ediyorlar! Çiftçilerin kabusu haline geldi
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde son dönemde sayıları artan yaban domuzları ekili alanlarda büyük zarara yol açtı.
Bitlis’te çiftçinin gecesi de gündüzü de yaban domuzlarıyla mücadeleye döndü.Adilcevaz’da ilçede tarlalara inen domuz sürüleri, ekili alanlara büyük zarar vererek üreticileri zor durumda bırakıyor. İlçeye bağlı Esenkıyı köyünde yaşayan çiftçiler, domuzların ekili tarlalarına ciddi zarar verdiğini belirtiyor. Emeklerinin bir gecede yok olduğunu söyleyen üreticiler, acil çözüm talep ediyor. Çiftçilerden Şakir Koçak, "Gece gündüz ne varsa talan ediyorlar. Emeğimizin yok olduğunu görmek çok üzücü" dedi.
Uzmanlar, yaban domuzlarının yiyecek bulmakta zorlandıkları dönemlerde yerleşim yerlerine daha fazla yaklaştığını belirtirken, kontrolsüz artışın tarım alanları üzerinde ciddi baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor.
Suratına tüküren alpakaya 1 gün eşsiz kalma cezası kesilmişti! Bu kez bayram misafiri domuza ceviz ikram etti