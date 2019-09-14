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Gece acıkınca ne yenir? İşte, gece midesi kazınanlar için kilo aldırmayacak bir tarif

Birçok kişi geceleri guruldayan midelerinden şikayetidir. Bu durum kimi zaman alışkanlıklarla kimi zaman ise çeşitli sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkar. Ancak sağlıklı bir beden için uyku öncesi en az iki saat önce yeme-içme durumunu sonlandırmak gerekir.Uzmanlar metabolizmanın yavaşlanmaya başladığı saatlerde gerekliyse hafif yiyeceklerin tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. İşte, gece midesi kazınanlar için şahane bir tarif…

14 Eylül 2019 Cumartesi 23:37
Gece acıkınca ne yenir? İşte, gece midesi kazınanlar için kilo aldırmayacak bir tarif

Birçok kişi geceleri guruldayan midelerinden şikayetidir. Bu durum kimi zaman alışkanlıklarla kimi zaman ise çeşitli sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkar. Ancak sağlıklı bir beden için uyku öncesi en az iki saat önce yeme-içme durumunu sonlandırmak gerekir.  Uzmanlar metabolizmanın yavaşlanmaya başladığı saatlerde gerekliyse hafif yiyeceklerin tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. İşte, gece midesi kazınanlar için şahane bir tarif…

Gecenin bir yarısı zil çalan bir mide son derece rahatsız edici olabilir. Böyle anlarda hem açlığınızı bastıracak hem de kilo almanıza yol açmayacak bir öneri arıyorsanız; doğru yerdesiniz.

Gece acıkınca ne yenir?

Havuçlu yulaf tarifi!

Malzemeler:

  • 1 kase yoğurt
  • 1 adet havuç
  • 1 yemek kaşığı kuru üzüm
  • 2 yemek kaşığı yulaf

Tüm malzemeleri karıştırıp yaklaşık yarım saat buzdolabında bekletin. Ardından havuçlu yoğurdunuzu afiyetle yiyebilirsiniz.

Geceleri sık sık acıkıyorsanız; bu tarifi sabahtan hazırlayıp dolaba atabilirsiniz. Böylelikle yoğurdunuz çok daha lezzetli olacaktır.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 23:37
  1. Gece acıkınca ne yenir?
  2. gece midesi kazınanlar için kilo aldırmayacak bir tarif
  3. kilo aldırmayan yemekler ve tarifleri
  4. kilo aldırmayan aperatifler
  5. zayıflatan kilo aldırmayan yiyecekler
  6. Havuçlu yulaf tarifi!

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