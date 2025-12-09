  • İSTANBUL
Gece 10'dan sonra dışarı çıkanı vuracaklar

Gece 10'dan sonra dışarı çıkanı vuracaklar

Somali’de güvenlik gerekçesiyle ilan edilen yeni gece uygulaması ülke gündemine oturdu. Yerel kaynaklar, bazı bölgelerde saat 22.00’den sonra sokağa çıkan sivillere güvenlik güçleri tarafından “vur emri” verildiği iddialarını aktardı.

Hükümet yetkilileri, uygulamanın terör saldırılarını ve silahlı çete faaliyetlerini engellemek amacıyla getirildiğini savunurken, insan hakları savunucuları bunun “aşırı ve hukuksuz bir güç kullanımı” anlamına geldiğini belirtiyor.

Somali İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sokağa çıkma yasağı, vatandaşların güvenliği içindir. Güvenlik güçlerine yalnızca şüpheli ve uyarılara rağmen durmayan kişilere müdahale yetkisi verilmiştir” denildi. Ancak bölgeden gelen bazı haberler, uygulamanın çok daha sert biçimde hayata geçirildiği yönünde.

Uluslararası kuruluşlar, Somali yönetimine orantılı güç kullanımı, sivil haklarının korunması ve şeffaflık çağrısında bulundu.

Uygulamanın ne kadar süreceği ve iddiaların doğruluğuna ilişkin bağımsız bir soruşturma yapılıp yapılmayacağı ise henüz net değil.

