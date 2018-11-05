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Geç tanıştığımız harika meyve

Kivinin muhteşem faydalarını sizler için araştırdık...

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:14
Geç tanıştığımız harika meyve

Kivi bağırsak hareketlerini düzenliyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Kolesterolü düşüren ve kalp hastalıkları riskini de azaltan bu mucize meyve kansere karşı da oldukça etkili. Özellikle kolon kanserine karşı kivinin bağırsakları koruduğu belirtiliyor.

Pek çok meyvede olduğu gibi kivinin en değerli kısmı kabuğunun hemen altıdır. Ne kadar ince soymaya çalışırsanız çalışın bu değerli kısım maalesef kabukla birlikte çöpe gitmektedir. Bu nedenle kivinin tepesi kesilerek yumurta gibi kaşık yardımıyla yenilebilir.

Nasıl yumuşatılır?

Kivi, uzun süre korunabilen sert bir meyvedir. Kasım ortalarından önce piyasaya sürülen kiviler olgunlaşmamış, ham kivilerdir. Veya geçen senenin buzhanelerde bekletilmiş hasatıdır. Yani kiviyi kasım ortalarını takibeden gün ve aylarda yemelisiniz.

Yemek istediğiniz zaman sert kiviyi daha yumuşak bir hale getirmek ise oldukça basittir.

Püf noktası ise başka bir meyvedir: Elma.

Pazardan aldığınız kivilerden tüketeceğiniz kadarını ayrı bir poşet içerisinde 1 adet elma ile birlikte 1-2 gün bekletirseniz, kimyasal etki dolayısıyla kivi yumuşayacaktır. Bu sayede dilediğini zaman bu yöntem ile yumuşak kivi elde edebilirsiniz. Ancak daha uzun süre bekletirseniz kiviler çürüyecektir. Çiftçiler kivileri buzhanede bekletirken de aynı yöntemi kullanmaktadır. Elma ürünleri ile kivi asla aynı soğuk odada tutulmamaktadır. Bu sayede mevsiminde toplanan kiviler 3-4 ay bozulmadan korunabilmektedir.

Kivinin faydaları

Kalp hastalıkları riskini düşürür. Kanseri önlemeye destek olur. Kemik ve eklemlere yararlıdır. Sindirim sistemini destekler. Kan şekerini düzenler. Akciğerlere yararlıdır. Astım ve öksürük benzeri solunum problemlerine etkilidir. Kivi çekirdeklerinde Omega-3 bulunan nadir kaynaklardan birisidir.

Kiviyi ziyan etmeden soymanın kolay yolu

Başından ve sonundan kestiğiniz kivinin kabuğuna en yakın yerden uygun bir kaşığı usulca sokunuz ve kaşığı özenle içinde çevirerek, kabukla kiviyi ayırınız. Olay sadece el becerisinden ibaret..

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:14
  1. Kivinin faydaları
  2. Kivinin yararları

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