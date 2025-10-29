  • İSTANBUL
Gebze'de çöken binanın kan donduran görüntüsü
Gebze'de çöken binanın kan donduran görüntüsü

Kocaeli Gebze'de çöken binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 6 katlı bina bilinmeyen bir sebeple çökmüş, 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalmıştı.

Aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, binanın dün çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı. Fotoğraflarda binanın zemininde kaymalar olduğu görüldü.

Ayrıca fotoğraflarda, binanın köşe bölümünü kaplayan beyaz renkli dış cephe kaplamasının yerinden ayrıldığı da dikkat çekti.

Ömer

Fotoğraflar nerede ?

