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Yaşam Gebze hayvan pazarı nerede adresi? Kocaeli kurban kesim yerleri listesi
Yaşam

Gebze hayvan pazarı nerede adresi? Kocaeli kurban kesim yerleri listesi

Gebze kurban kesim yerleri | Kurban bayramı öncesinde pek çok kişi kurbanlık satış ve kesim noktalarını araştırmaya başladı. İstanbul hariç tüm illerde bayrama bir ay kala hayvan pazarları açılmaya başladı. Peki, Gebze’de hayvan pazarları nerede?

Yeniakit Publisher
2021-06-23 14:11:00 -
Gebze hayvan pazarı nerede adresi? Kocaeli kurban kesim yerleri listesi

Gebze hayvan pazarları | Kurban bayramı öncesinde pek çok kişi büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarını araştırıyor. Hem fiyat öğrenmek hem de kesim işlemleri için satış noktaları merak ediliyor. Peki, Kocaeli’de kurban satış ve kesim yerlerinin adresleri nelerdir?

Gebze hayvan pazarı nerede adresi?  Kocaeli kurban kesim yerleri listesi

İstanbul hariç tüm illerde bayrama bir ay kala kurban pazarları açılmaya başladı. Kurbanlık almak için bütçelerini ayarlamak isteyenler şimdiden pazarların yerlerini, kesim noktalarını araştırmaya başladı. Bazı vatandaşlar bulundukları şehir dışında yakın illerde de kurban kestirebiliyor. Son zamanlarda pek çok kişi Gebze’de satış ve kesim noktalarını araştırmaya başladı.

Gebze Kirazpınar Hayvan Pazarı belediye tarafından açılan en bilinen pazarlardan biri. İşte, Kocaeli kurban satış ve kesim noktalarının listesi:

İstanbul kurbanlık fiyatları | İstanbul kurban satış yerleri 2021
İstanbul kurbanlık fiyatları | İstanbul kurban satış yerleri 2021

Ekonomi

İstanbul kurbanlık fiyatları | İstanbul kurban satış yerleri 2021

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