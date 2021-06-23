Gebze hayvan pazarları | Kurban bayramı öncesinde pek çok kişi büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarını araştırıyor. Hem fiyat öğrenmek hem de kesim işlemleri için satış noktaları merak ediliyor. Peki, Kocaeli’de kurban satış ve kesim yerlerinin adresleri nelerdir?

Gebze hayvan pazarı nerede adresi? Kocaeli kurban kesim yerleri listesi

İstanbul hariç tüm illerde bayrama bir ay kala kurban pazarları açılmaya başladı. Kurbanlık almak için bütçelerini ayarlamak isteyenler şimdiden pazarların yerlerini, kesim noktalarını araştırmaya başladı. Bazı vatandaşlar bulundukları şehir dışında yakın illerde de kurban kestirebiliyor. Son zamanlarda pek çok kişi Gebze’de satış ve kesim noktalarını araştırmaya başladı.

Gebze Kirazpınar Hayvan Pazarı belediye tarafından açılan en bilinen pazarlardan biri. İşte, Kocaeli kurban satış ve kesim noktalarının listesi: