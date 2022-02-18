Gebelikte propolis kullanımı tavsiyesi, arı poleni faydaları

Araştırmalara göre, arı poleni antioksidanlarının güçlü iltihabı önleyici özellikleri vardır. Bağışıklığı güçlendirerek ve bakterileri öldürerek hastalıklardan korunmanızı sağlar.Arı poleni antioksidanlarının, alerjilerin şiddetini azaltabileceği ve birkaç zararlı bakteriyi öldürebileceği belirlenmiştir.

Arı poleni (propolis) nedir ne işe yarar?

Yüksek antioksidan içeriği sayesinde, sizi serbest radikallerden ve kronik hastalıklardan korur. Arı poleni, vücudu serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyabilen, çok çeşitli ve güçlü antioksidanlar içerir. ... Yüksek kan lipitleri ve kolesterol gibi kalp hastalığına dair risk faktörlerini düşürür.

Gebelikte propolis kullanımı tavsiyesi

Propolisin önemine değinen Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, ”Gebelik döneminde yan etkileri sebebiyle kısıtlanan ilaç kullanımına alternatif olarak propolisin önerilebileceği bildiriliyor” dedi.

Daha sağlıklı yarınlar ve daha sağlıklı çocuklar hedefi ile yola çıkan Sağlıklı Beslenen Bireyler ile Sağlıklı Türkiye Projesi kapsamında "Anne ve Çocuk Sağlıklı Beslenme Eğitimleri" başladı. Güvenilir Ürün Platformu, BEE’O Propolis ve ilçe belediyeleri önderliğinde başlatılan sağlıklı beslenme hareketinin ilk durağı İstanbul'un Beyoğlu ilçesi oldu. Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ücretsiz etkinlikte Dr. Ender Saraç ve Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı sağlıklı beslenmenin ipuçlarını paylaştı. Katılımcılara sertifikalarını Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ve Beyoğlu Tarım İlçe Müdürü Serap Öztürk verdi.



“Beslenme piramidine dikkat edilmeli”

Etkinlikte konuşan Uzman Aile Hekimi Dr. Ender Saraç, “Beslenme, sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir eylemdir. Çocukluk çağından itibaren yeterli ve dengeli beslenme, ileri yaşlarda görülebilecek birçok hastalığın önüne geçer. Gebe ve emziren annelerin beslenmesi, annenin sağlığı için önemli olduğu kadar bebeğin sağlığı için de oldukça önemlidir. Gebelik dönemindeki yetersiz beslenme ve yetersiz antioksidan alımı, bebeğin gelişiminde bozukluklara, düşük doğum ağırlığına, erken doğuma, spontan düşük riskine ve ileriki yaşamında astım, atopik dermatit, egzama gibi alerjik hastalıklara sebep olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı çocuklar, yetişkinler, gebeler ve emziren anneler başta olmak üzere toplumdaki tüm bireylerin her gün temel besin gruplarını beslenmelerine eklemeleri gerekmektedir. Beslenme piramidinde bulunan ekmek, meyve, sebze, süt, yumurta, kuru baklagiller ve yağ gruplarının yanında doğada bilinen en güçlü antioksidan olan propoliste beslenme planında yer almalıdır” diye konuştu.



“Gebelikte ilaç yerine propolis”

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı ve BEE’O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünü olan propolis, içeriğindeki fenolik ve flavanoid bileşenlerle antioksidan, antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkilere sahiptir. Bu özellikleri ile bebeklerin, gebe ve emziren annelerin bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olmaktadır. Bu konuda yapılmış birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır. Yürütülen bilimsel çalışmalarda gebelik döneminde yan etkileri sebebiyle kısıtlanan ilaç kullanımına alternatif olarak propolisin önerilebileceği bildirilmektedir. Araştırmacılar, hamile ve emziren anneler propolisi güvenle tüketebileceğini bildirmektedir. Özellikle antibiyotik kullanımı yerine alternatif olarak doğal bir antibakteriyel ve antiviral destek olan propolisin tüketimi hem anne hem de bebek sağlığı açısından doğru bir tercih olacaktır. Bağışıklık desteği için gebelerin günde en az 10 damla, emziren annelerin ise günde en az 20 damla saf Anadolu propolisi özütü içeren bir damladan düzenli olarak tüketmeleri faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.



“6 ayda 10 bin kişiye ulaşacağız"

Hayata geçirdikleri Güvenli2023 eğitimleri kapsamındaki projeyi katılımcılara anlatan Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, "Projenin çıkış noktası pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz Güvenli2023 eğitimleri oldu ve o dönemde 15 bin kişiye ücretsiz eğitimlerimizi ulaştırdık. Projenin çok ses getirmesi nedeniyle sağlıklı beslenme eğitimlerimizi başlattık. Şimdi hedef 6 ayda 10 bin kişi’’ ifadelerini kullandı.

Arı poleni nasıl tüketilmeli?

Polen tek başına tüketildiği gibi pek çok besinle birlikte kullanılabilir.

- Yoğurtla beraber tüketilebilir. Bir kase yoğurdun içerisine çay kaşığı kadar polen eklenir ve karıştırılır. Bu şekilde tüketilmesi, midede oluşabilecek rahatsızlıkları önler.

Arı poleni faydaları- propolis faydaları

Polen faydaları saymakla bitmeyen en değerli besin maddelerinin başında yer alır. İnsan sağlığını korumasının yanında, daha uzun ömürlü olmamızın tetikleyicidir. İşte polenin insan için faydaları.



- Antioksidan etkisi sayesinde, vücudun dinç kalmasını ve genç olmasını sağlayıcıdır.



- Kalp krizinin önlenmesine yardım eder. İnme gibi tehlikeli rahatsızlıkları engelleyici yapıdadır. Kanın pıhtı hale gelmesinde çok önemli görev görür.



- Sindirim sisteminin çok daha sağlıklı olmasına yardım eder. Sindirimin sürekli olarak düzenli çalışmasında yardımcıdır.



- Enerji verici etkiye sahiptir. Bu nedenle özellikle sporcular tarafından sıklıkla tercih edilir. Sosyal yaşam içerisinde dinç kalmak için polen tercih edilebilir.



- Bağışıklık sisteminin güçlü olmasını ve mikroplara karşı güçlü yapıya gelmesinde yardımcı görev görür. Kişinin daha az hastalanmasına katkı sağlar.



- İshal sorunu için uzmanlar tarafından sıklıkla önerilir.



- İştah açıcı özelliğe sahiptir. İştahı kapalı olan kişilerin polen kullanması tavsiye edilir.



- Prostat gibi sosyal yaşamı derinden etkileyen rahatsızlığın ortadan kalkmasında yardımcı görev görür.



Bunların yanında polenin çok sayıda faydası bulunur. Bu faydaların neler olduğunu, uzmanlardan sorularak öğrenilebilir.